FOTO: IMI Kalbar Gelar Kegiatan Sahur on The Road

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI Kegiatan sahur on the road yang digelar IMI Kalbar dimulai dari GOR Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak, Kalbar, Minggu (19/5/2019) dini hari. Sekitar 500 paket sahur dibagikan ke beberapa panti asuhan oleh sejumlah komunitas motor dalam sahur on the road kali ini.

