Deontay Wilder Pukul KO Dominic Breazeale di Ronde Pertama Tinju Dunia Live TVOne................

Deontay Wilder sukses memukul KO lawannya, Dominic Breazeale di Barclays Center, Brooklyn, Sabtu (18/5) waktu setempat atau Minggu (19/5) pukul 09.00 WIB.

Pada pertarungan mempertahankan gelar juara dunia kelas berat versi WBC, Wilder tak perlu banyak waktu untuk membuat Dominic Breazeale takluk.

Lewat straight, Wilder membuat Dominic Breazeale tumbang. Sempat mencoba bangun, Dominic Breazeale tampak terhuyung-huyung di atas ring.

Hasil ini membuat Wilder menambah rekor kemenangannya 41-0-1 (40 KO).

Lihat cuplikannya berikut:

IT'S OVER. WILDER KNOCKS OUT BREAZEALE I ROUND 1 pic.twitter.com/bJOAxBP2Hw