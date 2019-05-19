Cuaca
Berikut prediksi cuaca di Sejumlah Pelabuhan di Kalbar dari BMKG
Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah pelabuhan di Kalbar, Minggu (19/5/2019)
Berikut prediksi cuaca di sejumlah Pelabuhan di Kalbar dari BMKG
PONTIANAK - Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah pelabuhan di Kalbar, Minggu (19/5/2019)
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN DWIKORA PONTIANAK
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur Laut - Selatan , 1 - 13 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km
5 Suhu : 26 - 34 °C
6 Kelembaban : 65 - 90 %
7 Pasut min : 1.1 meter (tanggal 19 Mei 2019 pukul 10.00 - 12.00 WIB)
maks : 1.9 meter (tanggal 19 Mei 2019 pukul 18.00 - 19.00 WIB)
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TAREMPA, KEPULAUAN ANAMBAS
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat Daya , 1 - 15 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.5 meter
4 Visibility : 6 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SINTETE
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Barat - Tenggara , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 3 - 10 km
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PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SUKABANGUN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 15 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN KENDAWANGAN
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 15 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN RASAU JAYA
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur Laut - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TELUK BATANG
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km.