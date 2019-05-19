Cuaca

Berikut prediksi cuaca di Sejumlah Pelabuhan di Kalbar dari BMKG

Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah pelabuhan di Kalbar, Minggu (19/5/2019)

Berikut prediksi cuaca di Sejumlah Pelabuhan di Kalbar dari BMKG
Kolase
Peringatan Dini BMKG untuk Wilayah Kalbar di Hari Pencoblosan Rabu 17 April 2019 

Berikut prediksi cuaca di sejumlah Pelabuhan di Kalbar dari BMKG

PONTIANAK - Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah pelabuhan di Kalbar, Minggu (19/5/2019)

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN DWIKORA PONTIANAK
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur Laut - Selatan , 1 - 13 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km
5 Suhu : 26 - 34 °C
6 Kelembaban : 65 - 90 %
7 Pasut min : 1.1 meter (tanggal 19 Mei 2019 pukul 10.00 - 12.00 WIB)
maks : 1.9 meter (tanggal 19 Mei 2019 pukul 18.00 - 19.00 WIB)

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TAREMPA, KEPULAUAN ANAMBAS
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat Daya , 1 - 15 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.5 meter
4 Visibility : 6 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SINTETE
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Barat - Tenggara , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 3 - 10 km

Baca: Masuk 5 Parpol Unsur Pimpinan, Gerbang Tani Dorong Daniel Jadi Wakil Ketua DPR RI

Baca: VIDEO: Ifthor Akbar Paskas dan LKS Sintang Bersama Sahabat Yatim dan Penghafal Alquran

Baca: Lintas Komunitas Sintang Dukung Paskas Dalam Program Kegiatan Sosial

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SUKABANGUN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 15 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN KENDAWANGAN
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 15 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN RASAU JAYA
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur Laut - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TELUK BATANG
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km.

Tags
BMKG
Kalbar
cuaca
Pelabuhan
Berita Terkait :#Cuaca
Penulis: Hamdan Darsani
Editor: madrosid
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan