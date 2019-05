10 Film Laga Terbaik Tahun 2000an

PONTIANAK - Film laga selalu menjadi genre favorit moviegoers di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Sineas selalu berusaha menampilkan adegan bertarung yang realistis dan tentunya memukau dan untuk mendapatkan film dengan adegan bertarung yang baik, dibutuhkan kerja keras dari seluruh tim produksi termasuk aktor dan aktris yang menjadi bintang dalam film tersebut.

Terkadang, sutradara melibatkan para ahli bela diri agar adegan tersebut menjadi lebih nyata dan untuk aktor atau aktris terpilih pun terkadang rela untuk berlatih bela diri dan menggunakan senjata untuk mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan beberapa dari mereka rela untuk tidak menggunakan aktor pengganti lho!



Atas kerja keras tersebut, kami merangkum beberapa judul film laga yang dirilis para tahun 2000-an dan menurut kami berhasil dengan baik menampilkan adegan laga yang tidak terlupakan oleh penonton. Yuk, simak daftarnya berikut ini.

1. Mad Max: Fury Road (2015)



Film besutan George Miller yang dirilis pada tahun 2015 disebut sebagai salah satu film laga terbaik yang pernah ada. Bercerita tentang keadaan dunia pasca-apokaliptik dimana bensin dan air merupakan barang langka sehingga patut diperebutkan oleh semua manusia yang masih tersisa di bumi. Film yang dibintangi oleh Tom Hardy, Charlize Theron danNicolas Hault dibungkus dengan aksi laga yang menarik dan efek CGI yang mempercantik adegan laga dalam film tersebut. Tak ayal, film ini mendapat sepuluh nominasi di ajang Academy Award 2016 termasuk Film Terbaik danSutradara Terbaik dan berhasil membawa pulang enam pialaOscar untuk kategori lainnya.



2. Kingsman: The Secret Service (2014)



Siapa bilang agen rahasia dari Inggris hanya James Bond? Dalam film Kingsman: The Secret Service (2014), Taron Edgerton dan Colin Flirth berhasil menjadi tokoh spionase baru yang membawa angin segar bagi moviegoerspecinta film spionase. Selain akting yang ciamik, ada satu adegan yang menjadi perbincangan pada saat film ini dirilis, yakni adegan perkelahian yang berlangsung di dalam sebuah gereja. Dalam adegan tersebut, Colin Flirth yang berperan sebagai Harry Hart/Galahad, harus bertarung sendirian melawan para jemaat gereja yang menjadi brutal akibat alat hipnotis yang dibuat oleh Richmond Valentine (diperankan oleh Samuel L. Jackson). Saking brutalnya adegan di dalam gereja tersebut, adegan ini tidak lolos sensor di beberapa negara, termasuk di Indonesia lho TIX Hunters.



3. Logan (2017)



Logan merupakan film terakhir Hugh Jackman berperan sebagai Wolverine. Bercerita tentang kondisi Wolverine yang semakin menua dan harus berjuang untuk menyelamatkanLaura (diperankan oleh Dafnee Keen) dari gerombolan penjahat The Reavers yang dipimpin oleh Donald Pierce(diperankan oleh Boyd Holbrook) dan gerombolan Alkali-Transigen yang dipimpin oleh Zender Rice (diperankan olehRichard E. Grant). Banyak sekali aksi laga yang sangatmemorable dalam film ini, seperti pada saat Laura bertarung sendirian melawan gerombolan Transigen di gurun pasir hingga pertarungan epik antara X-24 yang merupakan kloning dari Wolverine muda melawan Logan sang Wolverine yang asli. Akting Hugh Jackman dan Dafnee Keen yang memukau membuat para kritikus mengatakan bahwa Logan merupakan film terbaik dari franchise X-Men dan berhasil menjadi film superhero pertama yang mendapatkan nominasiNaskah Adaptasi Terbaik dari ajang Academy Awards 2018. Salut!



4. Kill Bill: Volume 1 (2003)



The Bride (Uma Thurman) bertarung dengan para assassinsuntuk membalas dendam kepada mereka karena telah membuat dirinya keguguran. Premis yang cukup simpel namun dihiasi dengan adegan laga khas Jepang membuat filmKill Bill: Volume 1 menjadi salah satu film laga terbaik. Dikepalai oleh sutradara kawakan Quentin Tarantino(Reservoir Dogs, Inglorious Basterds), film ini menjadi film terlaris sepanjang karirnya menjadi sutradara film pada saat itu. Kritikus pun turut memberikan nilai positif terhadap film ini terutama dari sisi adegan laga yang cukup intensif terutama pada saat The Bride bertarung dengan pedang samurai melawan O-Ren Ishii (Lucy Liu) yang merupakan kepala dari gerombolan Yakuza. Wajib ditonton nih TIX Hunters!



5. Inception (2010)



Christopher Nolan, nama yang sudah tidak perlu diragukan lagi keahliannya dalam membuat sebuah film. Salah satu film Christopher Nolan yang menjadi sebuah panutan untuk sineas lainnya adalah Inception yang rilis pada tahun 2010. Dalam film tersebut, Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) dan Arthur(Joseph Gordon Levitt) adalah pencuri profesional yang mencuri informasi dengan menyusup ke alam bawah sadar, dan ditawarkan kesempatan untuk menghapus riwayat kriminalnya sebagai pembayaran untuk menanamkan ide orang lain ke alam bawah sadar target. Salah satu adegan laga yang menjadi ikon dan breakthrough pada masanya adalah saat Arthur bertarung di lorong yang dapat berputar 360 derajat dan melawan gravitasi. Kerumitan yang ada dalam film tersebut membuahkan hasil berupa piala Oscaruntuk kategori Sinematografi Terbaik dalam ajang Academy Awards tahun 2011.

6. Million Dollar Baby (2004)



Lupakan sejenak Rocky Balboa, di era 2000an, salah satu film olahraga tinju yang patut ditonton adalah Million Dollar Baby. Film garapan Clint Eastwood (Space Cowboys, Letters from Iwo Jima) yang diangkat dari cerita pendek karya F.X. Toole dan Jerry Boyd berhasil membuat para kritikus film terkesima. Apresiasi tidak hanya diberikan kepada Clint selaku sutradara, namun juga kepada Hillary Swank (Boys Don't Cry) yang berperan sebagaiMargaret "Maggie" Fitzgerald. Untuk mendapatkan peran sebagai Maggie, Hillary dituntut untuk berlatih tinju secara intensif untuk menaikkan bobot tubuhnya dan mampu berlaga dengan baik di atas ring tinju. Salah satu adegan laga terbaik dalam film ini tentu saja pada saat Maggie harus baku hantam di atas ring melawanBillie "The Blue Bear" Osterman (diperankan Lucia Rijker). Atas usaha kerasnya, Hillary Swank berhasil mendapatkan piala Oscaruntuk kategori Pemeran Utama Wanita Terbaikdalam ajang Academy Awards tahun 2005 dan Clint Eastwood didapuk sebagai Sutradara Terbaik dalam ajang yang sama. Luar biasa!



7. Captain America: Civil War (2016)



Siapa bilang film pahlawan super hanya mengandalkan efek visual? Dalam film Captain America: Civil War, Joe Russo danAnthony Russo membawa sebuah perubahan positif terhadap film superhero, terutama dari sisi adegan bertarung. Tidak seperti film superhero sebelumnya yang banyak mengandalkan senjata dan efek spesial, dalam Captain America: Civil War, adegan laga terbaik terdapat di dua scene utama, yakni pertarungan di hangar pesawat antara kubu Captain America (diperankan Chris Evans) melawan kubu Iron Man (diperankan Robert Downey Jr.) dan pertarungan terakhir antara keduanya. Khusus untuk pertarungan terakhir, baik Captain America dan Iron Man sama-sama menunjukkan adegan tarung yang menggunakan sedikit bantuan senjata sehingga kedua aktor tersebut diwajibkan mengikuti latihan bela diri. Tidak ayal, sejak Civil War dirilis, nuansa pertarungan yang ada di dalam filmMarvel Cinematic Universe berhasil menggabungkan senjata canggih dengan adegan baku hantam dengan tangan kosong.Kudos!



8. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2001)



Negeri Tirai Bambu tidak pernah habis memproduksi film laga yang sangat keren. Salah satu film kung-fu terbaik yang disutradarai oleh Ang Lee (Hulk, Sense and Sensibility) dan bertabur bintang laga legendaris seperti Chow Yun Fat(Pirates of the Caribbean: At The World's End), Michelle Yeoh(Tomorrow Never Dies), Zhang Ziyi (Rush Hour 2, Hero) danChang Chen (Happy Together)ini merupakan film berbahasa asing yang diproduksi oleh studio non-amerika dengan pendapatan terbesar di Amerika Serikat, yakni sebesar $235,5 Juta! Selain itu, film ini berhasil mendapatkan 10 nominasi Academy Awards tahun 2001 dan mendapatkan piala untuk kategori Film Asing Terbaik di ajang tersebut. Apa sih adegan laga yang paling ikonik dari film tersebut? Kalau kamu sudah menonton filmnya, pasti setuju dengan pendapat kami, yakni adegan pertarungan sengit antara Michelle Yeoh dengan Zhang Ziyi sambil menggunakan alat bantu berupa pedang dan toya. Dijamin kamu pasti ingin ikutan berlaga!



9. Wonder Woman (2017)



Princess Diana yang lebih dikenal dengan sebutan Wonder Woman, merupakan putri Amazon yang terkenal sakti dan tangguh yang memiliki senjata andalan seperti The Lasso of Hestia dan Sword of Athena. Sejak dirilis tahun 2017 silam, Wonder Woman digadang sebagai film terbaik dalam DC Extended Universe yang berada di bawah naungan Warner Bros. Pictures dan dianggap sebagai salah satu film yang membangkitkan feminisme di dunia perfilman Hollywood. Di sutradarai oleh Patty Jenkins (Monsters) dan dibintangi olehGal Gadot (Fast & Furious), Chris Pine (The Princess Diaries 2, Star Trek) serta David Thewlis (Dragon Heart, Seven Years In Tibet) berhasil mendapatkan pendapatan kotor sebesar $821 Juta di seluruh dunia. Lalu apa yang membuat film ini termasuk kedalam daftar film laga terbaik? Jawabannya tentu saja karena adanya adegan heroik Wonder Woman yang bertempur sendirian di medan perang dengan menggunakan perisai sakti dan juga ketika berhasil mengalahkan pasukan tentara Jerman sendirian. Epik sekali bukan?



10. The Raid 2 (2014)



Untuk film terakhir yang masuk kedalam daftar film laga terbaik tampaknya tidak perlu kami jelaskan lebih lanjut. The Raid 2 yang dirilis pada tahun 2014 dan merupakan sekuel dari film pertama yang berjudul The Raid, masih menampilkanIko Uwais (Merantau, The Raid) sebagai pemeran utama serta aktor laga kenamaan Indonesia lainnya seperti Cecep Arif Rahman, Yayan Ruhiyan (The Raid) dan Julie Estelle(Macabre). Banyak sekali adegan laga yang menampilkan ilmu bela diri Indonesia, pencak silat, yang sangat memorablebagi para penonton diantaranya adalah penampilan Julie Estelle sebagai Hammer Girl yang berlaga di dalam kereta hingga adegan antara Iko Uwais melawan Cecep Arif Rahman yang dilakukan di dapur. Sangat luar biasa menegangkan dan sangat wajar apabila Cecep Arif Rahman dan Yayan Ruhiyan diajak bermain dalam film John Wick: Chapter 3 - Parabellum olehKeanu Reeves!



Itulah beberapa judul film yang dirilis pada tahun 2000an yang kami anggap memiliki adegan laga terbaik. (*)