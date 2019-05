Ikuti Jejak Super Junior, Red Velvet Diangkat Sebagai Duta Wisata Swiss

Red Velvet adalah girl group Korea Selatan beranggotakan Irene, Seulgi, Wendy, dan Joy dan Yeri.

Grup bentukan S.M. Entertainment pada tahun 2014 ini terkenal dengan lagu mereka yang berjudul “Happiness” diangkat Sebagai Duta Wisata Swiss Oleh Otoritas Pariwisata Swiss

Dilansir dari Koreaboo, Red Velvet baru saja ditunjuk sebagai Duta Wisata Swiss pada tahun 2019 - 2020 oleh Otoritas Pariwisata Swiss di Korea.

Duta Pariwisata Swiss juga dikenal sebagai "Swiss Friends", dan diharapkan untuk mempromosikan pariwisata di Swiss.

Pilihan sebelumnya untuk kehormatan ini termasuk Han Ji Min, Super Junior, dan Noh Hong Chul.



Dalam sebuah upacara di daerah Bukchon pada 16 Mei, Kim Ji-In, direktur kantor Korea Administrasi Pariwisata Pemerintah Swiss, memberi selamat kepada girl group itu atas pengangkatan mereka.

"Saya senang Red Velvet, yang mencintai dan senang bepergian, telah ditunjuk sebagai Teman Swiss,"ujar Kim Ji-In

Di masa depan, Red Velvet akan diundang ke Swiss untuk mendapat kesempatan untuk mengalami dan sepenuhnya menikmati alam Swiss sejalan dengan tema Administrasi Pariwisata Pemerintah Swiss tahun 2019-2020 tentang “In the arms of nature again, hiking”.



Penunjukan Red Velvet sebagai "Teman Swiss" dinilai benar-benar layak. Pada bulan November tahun lalu, girl group itu dianugerahi Penghargaan Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Ikuti Jejak Super Junior