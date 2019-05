Starting XI Bali United Vs Persebaya Shopee Liga 1 2019 Live Streaming Indosiar Pukul 20.30 WIB

Bali United akan menjamu Persebaya Surabaya di pekan pertama Shopee Liga 1 2019, Kamis (16/5/2019) pukul 20.30 WIB.

Menghadapi laga ini, Bali United diketahui tak libur latihan pasca liburan tiga hari saat awal puasa Ramadan.

Skuat terus melakukan latihan malam hari di Canggu, Badung sebagai persiapan hadapi Persebaya Surabaya pada laga perdana Liga I Indonesia 2019.

Ketakutan pelatih Stefano Cugurra Teco, terlihat jelang laga. Ia khawatir menghadapi Persebaya yang merupakan finalis Piala Presiden 2019.

Apalagi, Teco menyebut, Persebaya tampil bagus dengan menumbangkan tim besar diakhir musim 2018 .

Sehingga berhasil naik ke posisi kelima. Saat itu Teco masih menangani Persija Jakarta. Tim Teco dibantai 3-0 di kandang Persebaya. Ditahan imbang di Jakarta.

"Persebaya tim bagus, sangat bagus hingga ke final di Piala Presiden. Liga kemarin, waktu mau selesai Liga beberapa laga mereka bermain bagus," tegas Teco.

Berikut beberapa laga Persebaya di Liga I Indonesia 2018, periode bulan Oktober.

Persib Bandung vs Persebaya 1-4, Madura United vs Persebaya 0-4, Persebaya VS Persija 3-0, Persebaya VS PSM Makassar 3-0, Bali United vs Persebaya 2-5, dan Persebaya VS Bhayangkara FC 1-0.