Gara-gara Posting Foto Ini di Instagramnya, Ariana Grande Dituntut Rp 716 Juta

Gara-gara Posting Ini di Instagramnya, Ariana Grande Dituntut Rp 716 Juta

Kejadian kurang menyenangkan baru saja dialami oleh penyanyi cantik, Ariana Grande.

Siapa sangka, Ariana Grande harus berurusan dengan hukum bahkan digugat 712 juta rupiah.

Lalu, masalah apa yang menjerat Ariana Grande sebenarnya?

Penyanyi pop Ariana Grande menghadapi masalah hukum gara-gara mengunggah fotonya sendiri di akun Instagram-nya.

Tidak ada yang salah dengan Grande mengunggah foto-foto di akun media sosialnya sendiri.

Yang jadi masalah bila foto itu merupakan karya orang lain dan penyanyi itu mengunggahnya tanpa izin.

Dalam dokumen pengadilan yang didapat E! News, fotografer profesional Robert Barbera menggugat Ariana Grande atas pelanggaran hak cipta.

Menurut Barbera, penyanyi "Thank You, Next" mengunggah dua foto hasil jepretannya tanpa lisensi.

Selain itu Barbera menuding Ariana Grande tidak meminta izin atau persetujuannya sebelum mengunggah foto-foto itu di akun Instagram-nya.