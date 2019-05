Suara Mantan Anak Punk Peserta Voice Of Ramadan Bikin Ustaz Zacky Mirza Menangis Ingat Almarhum Uje

Acara Voice Of Ramadhan merupakan ajang untuk mencari bakat dengan aliran gambus religi.

GTV beberapa waktu yang lalu memberikan kesempatan kepada para talenta muda berbakat dari seluruh penjuru Indonesia untuk menjadi The Next Sabyan.

Melalui program baru bertajuk Voice Of Ramadan The Next Sabyan, GTV mencari bakat-bakat baru di musik religi.

Ajang pencarian bakat Voice of Ramadan The Next Sabyan ini akan tayang setiap Senin hingga Rabu pukul 14.30 WIB di GTV.

Kini Voice Of Ramadhan yang di pandu oleh host Andhika Pratama ini memasuki pekan kedua untuk mencari 2 pemenang dari 4 peserta yang menampilkan aksi panggung terbaiknya pada ronde kedua.

Namun perjalanan peserta hingga bisa tampil di panggung GTV ini selalu menyisakan cerita-cerita yang tak biasa.

Seperti halnya satu diantara peserta ajang pencarian bakat sukses membuat Ustaz Zacky Mirza berurai air matanya saat menyaksikan penampilannya.

Dia adalah Nino, kontestan asal Bandung. Bukan tanpa alasan Ustaz Zacky Mirza hingga berurai air mata saat mendengar lantunan shalawatnya.

Ustaz Zacky Mirza menangis hingga menutup mata usai mendengar suara Nino yang ternyata diakuinya mengingatkan ia dengan Almarhum Ustadz Jefri Al Buchori atau Uje.