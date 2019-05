Jawab Rumor, DJ Snake Beri Isyarat Bakal Kolaborasi dengan BLACKPINK

BLACKPINK merupakan salah satu girlband asal Korea Selatan kedua setelah 2NE1 yang sudah debut sejak tahun 2009 lalu.

Girl Group yang terdiri dari membernya, yaitu Jennie, Rosé, Jisoo, dan Lisa baru-baru ini kembali membuat prestasi yang membanggakan bagi industri musik K-Pop.

Ketenaran mereka kini mendunia seiring dengan konser 'In Your Area' yang digelarnya disejumlah negara di dunia saat ini.

BLACKPINK baru ini kembali menduduki puncak daftar dengan 1,8 Miliar viewers mengungguli artis seperti Ariana Grande dan Marshmello sebagai artis paling banyak ditonton di dunia pada tahun 2019 di Youtube.

Sementara DJ Snake, adalah seorang DJ Prancis dan produser rekaman dari Paris.

Artis bernama lengkap William Sami Étienne Grigahcine, ini memulai debutnya di kancah internasional dengan singel "Bird Machine" dan "Turn Down for What" pada 2013

Dilansir dari Koreaboo, DJ Snake baru-baru ini mengadakan sesi tanya jawab dalam komentar Instagram-nya pada 14 Mei dan di tengah-tengah semua jawabannya, dia mengungkapkan bahwa dia mungkin akan berkolaborasi dengan BLACKPINK segera.

Baca: Jennie BLACKPINK Cetak Sejarah Penyanyi K-Pop Wanita Pertama dengan MV Lampaui 300 Juta Penonton

Baca: Ada Jisoo BLACKPINK hingga Jin BTS, Inilah Deretan Seleb K-Pop yang Memiliki Tawa Paling Unik!

Baca: Penampilan Jisoo BLACKPINK di Pernikahan Kakaknya Jadi Sorotan, Lihat Juga Penampilan Member Lainnya

Seorang penggemar bertanya kepada DJ Snake melalui Instagram, "Apakah Anda akan membuat lagu dengan Blackpink?" Dia memberi jawaban singkat namun meyakinkan, "Yes."