Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Melanda Sejumlah Pelabuhan di Kalbar

BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah pelabuhan di Kalbar. Rabu (15/5/2019)

Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Melanda Sejumlah Pelabuhan di Kalbar
BMKG
Peringatan Dini BMKG untuk 2 Wilayah di Kalbar & Prakiraan Cuaca Kalbar Kamis 4 April 2019 

Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Melanda Pelabuhan di Kalbar

PONTIANAK - BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah pelabuhan di Kalbar, Rabu (15/5/2019)

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN DWIKORA PONTIANAK

1 Cuaca : Hujan Sedang
2 Arah dan Kecepatan angin : Barat Laut - Timur , 1 - 17 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 3 - 10 km
5 Suhu : 24 - 33 °C
6 Kelembaban : 52 - 95 %
7 Pasut min : 1.1 meter (tanggal 15 Mei 2019 pukul 11.00 - 14.00 WIB)

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TAREMPA, KEPULAUAN ANAMBAS
1 Cuaca : Berawan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 10 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 7 - 10 km

Baca: Jika Kondisi Tubuh Menurun Saat Berpuasa, Ini yang Harus Kamu Lakukan

Baca: RAMALAN ZODIAK Asmara Rabu 15 Mei 2019, Kesalahpahaman Aquarius & Scorpio, Leo Saling Meyakinkan

Baca: Perayaan Misa Paskah Mahasiswa se-Kota Pontianak

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SINTETE
1 Cuaca : Hujan Sedang
2 Arah dan Kecepatan angin : Selatan - Barat , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 3 - 10 km

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SUKABANGUN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat , 1 - 14 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN KENDAWANGAN
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 17 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN RASAU JAYA
1 Cuaca : Hujan Sedang
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Barat Daya , 1 - 14 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 3 - 10 km

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TELUK BATANG
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat , 1 - 10 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km.

Tags
Pelabuhan
Kalbar
hujan
ringan
Baca Juga
Penulis: Hamdan Darsani
Editor: madrosid
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan