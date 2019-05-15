Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Melanda Sejumlah Pelabuhan di Kalbar
BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah pelabuhan di Kalbar. Rabu (15/5/2019)
Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Melanda Pelabuhan di Kalbar
PONTIANAK - BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah pelabuhan di Kalbar, Rabu (15/5/2019)
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN DWIKORA PONTIANAK
1 Cuaca : Hujan Sedang
2 Arah dan Kecepatan angin : Barat Laut - Timur , 1 - 17 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 3 - 10 km
5 Suhu : 24 - 33 °C
6 Kelembaban : 52 - 95 %
7 Pasut min : 1.1 meter (tanggal 15 Mei 2019 pukul 11.00 - 14.00 WIB)
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TAREMPA, KEPULAUAN ANAMBAS
1 Cuaca : Berawan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 10 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 7 - 10 km
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PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SINTETE
1 Cuaca : Hujan Sedang
2 Arah dan Kecepatan angin : Selatan - Barat , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 3 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SUKABANGUN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat , 1 - 14 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN KENDAWANGAN
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 17 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN RASAU JAYA
1 Cuaca : Hujan Sedang
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Barat Daya , 1 - 14 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 3 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TELUK BATANG
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat , 1 - 10 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 5 - 10 km.
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