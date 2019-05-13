BMKG Maritim Prediksi Terjadi Hujan Ringan di Sejumlah Pelabuhan Kalbar

BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah pelabuhan di Kalbar. Senin (12/5/2019)

BMKG Maritim Prediksi Terjadi Hujan Ringan di Sejumlah Pelabuhan Kalbar
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Ilustrasi Hujan 

BMKG Maritim Prediksi Terjadi Hujan Ringan di Sejumlah Pelabuhan Kalbar

PONTIANAK - BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah pelabuhan di Kalbar. Senin (12/5/2019)

PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN DWIKORA PONTIANAK
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur Laut - Selatan , 1 - 10 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km
5 Suhu : 26 - 34 °C
6 Kelembaban : 50 - 93 %
7 Pasut min : 1.1 meter (tanggal 13 Mei 2019 pukul 12.00 - 14.00 WIB)

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PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TAREMPA, KEPULAUAN ANAMBAS
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Selatan - Barat , 1 - 14 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SINTETE
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Tenggara - Barat , 1 - 10 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN SUKABANGUN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN KENDAWANGAN
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur - Selatan , 1 - 12 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN RASAU JAYA
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur Laut - Selatan , 1 - 10 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km
PRAKIRAAN CUACA PELABUHAN TELUK BATANG
1 Cuaca : Hujan Ringan
2 Arah dan Kecepatan angin : Timur Laut - Selatan , 1 - 10 knots
3 Tinggi Gelombang : 0.1 - 0.3 meter
4 Visibility : 6 - 10 km

Tags
BMKG Maritim
Prediksi
Pelabuhan
Kalbar
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Penulis: Hamdan Darsani
Editor: madrosid
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