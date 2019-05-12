Formula 1
Hasil Kualifikasi F1 GP Spanyol 2019 & Link Live Streaming Formula 1 Spanyol 2019 di Barcelona
Hasil Kualifikasi F1 Spanyol 2019 & Link Live Streaming Formula 1 Spanyol 2019 di Barcelona
Pembalap Mercedes, Valtteri Bottas sukses meraih pole position di kualifikasi F1 Spanyol 2019, Sabtu (11/5/2019).
Hasil itu membuat Valtteri Bottas berada di posisi terdepan starting grid F1 Spanyol, hari ini (Minggu (12/5/2019) malam.
Bottas menambah raihan pole ketiga di musim ini dengan catatan waktu 1 menit 15,406 detik.
Sementara itu, di posisi kedua ada rekan satu timnya yang juga kandidat peraih tiga kemenangan beruntun di Spanyol, Lewis Hamilton.
Pembalap Ferrari, Sebastian Vettel berada di posisi ketiga disusul Max Verstappen, Red Bull.
F1 GP Spanyol 2019 akan berlanjut sesi balapan pada hari ini Minggu (12/5/2019) mulai pukul 20.10 WIB.
Saksikan melalui link Live Streaming berikut:
Berikut hasil lengkap kualifikasi Formula 1 Spanyol 2019:
|NO
|PEMBALAP
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|MERCEDES
|1:16.979
|1:15.924
|1:15.406
|2
|MERCEDES
|1:17.292
|1:16.038
|1:16.040
|3
|FERRARI
|1:17.425
|1:16.667
|1:16.272
|4
|RED BULL RACING HONDA
|1:17.244
|1:16.726
|1:16.357
|5
|FERRARI
|1:17.388
|1:16.714
|1:16.588
|6
|RED BULL RACING HONDA
|1:17.862
|1:16.932
|1:16.708
|7
|HAAS FERRARI
|1:18.042
|1:17.066
|1:16.911
|8
|HAAS FERRARI
|1:17.669
|1:17.272
|1:16.922
|9
|SCUDERIA TORO ROSSO HONDA
|1:17.914
|1:17.243
|1:17.573
|10
|RENAULT
|1:18.385
|1:17.299
|1:18.106
|11
|MCLAREN RENAULT
|1:17.611
|1:17.338
|12
|SCUDERIA TORO ROSSO HONDA
|1:17.796
|1:17.445
|13
|MCLAREN RENAULT
|1:17.760
|1:17.599
|14
|ALFA ROMEO RACING FERRARI
|1:18.132
|1:17.788
|15
|RACING POINT BWT MERCEDES
|1:18.286
|1:17.886
|16
|RENAULT
|1:18.404
|17
|RACING POINT BWT MERCEDES
|1:18.471
|18
|ALFA ROMEO RACING FERRARI
|1:18.664
|19
|WILLIAMS MERCEDES
|1:19.072
|20
|WILLIAMS MERCEDES
|1:20.254
-
Live Streaming F1 Spanyol 2019 di Barcelona, Malam Ini Kualifikasi Formula 1 Catalunya Spanyol 2019
-
Prediksi Hasil F1 Spanyol 2019, Lewis Hamilton Kandidat Kuat Juara di Formula 1 Catalunya Barcelona?
-
Jadwal Siaran Langsung F1 Spanyol 2019, Live Streaming F1 Spanyol di Sirkuit Catalunya Jam 20.10
-
Klasemen Sementara F1 2019 Setelah Lewis Hamilton Menang di Formula 1 China
-
Hasil Formula 1 China 2019: Lewis Hamilton Juara, Pangkas Jarak Bottas di Klasemen Sementara F1