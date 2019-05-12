Formula 1

Hasil Kualifikasi F1 GP Spanyol 2019 & Link Live Streaming Formula 1 Spanyol 2019 di Barcelona

Hasil Kualifikasi F1 Spanyol 2019 & Link Live Streaming Formula 1 Spanyol 2019 di Barcelona

Hasil Kualifikasi F1 GP Spanyol 2019 & Link Live Streaming Formula 1 Spanyol 2019 di Barcelona
Youtube F1
Hasil Kualifikasi F1 GP Spanyol 2019 & Link Live Streaming Formula 1 Spanyol 2019 di Barcelona 

Pembalap Mercedes, Valtteri Bottas sukses meraih pole position di kualifikasi F1 Spanyol 2019, Sabtu (11/5/2019).

Hasil itu membuat Valtteri Bottas berada di posisi terdepan starting grid F1 Spanyol, hari ini (Minggu (12/5/2019) malam.

Bottas menambah raihan pole ketiga di musim ini dengan catatan waktu 1 menit 15,406 detik.

Sementara itu, di posisi kedua ada rekan satu timnya yang juga kandidat peraih tiga kemenangan beruntun di Spanyol, Lewis Hamilton.

Pembalap Ferrari, Sebastian Vettel berada di posisi ketiga disusul Max Verstappen, Red Bull.

F1 GP Spanyol 2019 akan berlanjut sesi balapan pada hari ini Minggu (12/5/2019) mulai pukul 20.10 WIB.

Saksikan melalui link Live Streaming berikut:

Link 1

Link 2

Berikut hasil lengkap kualifikasi Formula 1 Spanyol 2019:

NO PEMBALAP TIM Q1 Q2 Q3
1 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.979 1:15.924 1:15.406
2 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.292 1:16.038 1:16.040
3 Sebastian Vettel FERRARI 1:17.425 1:16.667 1:16.272
4 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.244 1:16.726 1:16.357
5 Charles Leclerc FERRARI 1:17.388 1:16.714 1:16.588
6 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:17.862 1:16.932 1:16.708
7 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:18.042 1:17.066 1:16.911
8 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:17.669 1:17.272 1:16.922
9 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:17.914 1:17.243 1:17.573
10 Daniel Ricciardo RENAULT 1:18.385 1:17.299 1:18.106
11 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:17.611 1:17.338  
12 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:17.796 1:17.445  
13 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:17.760 1:17.599  
14 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.132 1:17.788  
15 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.286 1:17.886  
16 Nico Hulkenberg RENAULT 1:18.404    
17 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.471    
18 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.664    
19 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.072    
20 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:20.254
Tags
F1 Spanyol
F1 GP Spanyol
2019
Live Streaming
Formula 1
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Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
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