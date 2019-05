Bagaimana Persyaratan Mengikuti Ujian Paket C?

PONTIANAK - Bun, apakah sekarang masih ada program paket C? Kalau masih kapan ya pendaftarannya dan apa saja syaratnya? Saya putus sekolah waktu kelas 2 SMA, apakah saya bisa ikut program paket C agar bisa lanjut kuliah tahun depan? Terima kasih sebelumnya.

Terima kasih juga sudah bertanya, hingga saat ini paket C tetap menjadi program jalur alternatif dari Kementrian Pendidikan untuk siswa-siswa yang putus sekolah maupun berbagai alasan tertentu.

Bahkan sejak tahun 2007, paket C turut diperhitungkan dalam APK (Angka Partisipasi Kasar) maupun APM (Angka Partisipasi Murni) masyarakat terhadap pendidikan.

Apabila ingin mendaftar untuk ujian paket C, silakan datang ke Kantor Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Disana akan mendapat informasi lebih lanjut mengenai, kapan pendaftaran dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan.

Biasanya, jadwal ujian untuk paket C tidak berselang jauh dari jadwal ujian Nasional.

Suprianus Herman

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat