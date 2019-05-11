FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya
Sekilas seperti motor yang dibalut dengan plat aluminium yang disambung-sambung, ternyata seluruh bodinya dibubuhi dengan cat warna silver metallic
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler milik Jonny
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
DATA MODIFIKASI
- Basic Motor : Yamaha R25 keluaran tahun 2017
- Pemilik: Dewa Saputra Victor
- Modifikator : Platinum Motor, Pontianak, Kalbar
- Konsep : Scrambler Cafe Racer
- Tema : Airbrush plat alumunium rivet
- Airbrush by Ferry Mualang
- sketsa by Skin art
Baca: Yamaha R25 Scrambler, Modifikasi Tampilan Sangarnya Tsadiss Beud!
- Body full set custom plat galvanish
- Shock depan : Yamaha R15 VVA
- Kaliper : Brembo monoblok
- Velg : Rossi
- Swing arm : Custom
- Shock belakang : Nui racing
- Ban depan : Shinko big block 130/80-17
- Ban belakang : Shinko big block 150/80-17
- Radiator : Racing.
- Klakson : Hella
- Lampu depan : Daymaker
- Master rem : Ktc
- kopling : hidrolik
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Ishak
Sumber: Tribun Pontianak