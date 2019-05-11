FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya

Sekilas seperti motor yang dibalut dengan plat aluminium yang disambung-sambung, ternyata seluruh bodinya dibubuhi dengan cat warna silver metallic

FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya - r25-scrambler-1.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler milik Jonny
FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya - r25-scrambler-2.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya - r25-scrambler-3.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya - r25-scrambler-3.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya - r25-scrambler-4.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya - r25-scrambler-5.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya - r25-scrambler-6.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya - r25-scrambler-7.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya - r25-scrambler-8.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya - r25-scrambler-9.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya - r25-scrambler-10.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya - r25-scrambler-11.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony
FOTO: Modifikasi Yamaha R25 Scrambler Cafe Racer Airbrush Plat Alumunium Rivet, Kuy Lihat Detailnya - r25-scrambler-12.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha R25 Scrambler modifikasi Jhony

DATA MODIFIKASI

  • Basic Motor : Yamaha R25 keluaran tahun 2017
  • Pemilik: Dewa Saputra Victor
  • Modifikator : Platinum Motor, Pontianak, Kalbar
  • Konsep : Scrambler Cafe Racer
  • Tema : Airbrush plat alumunium rivet
  • Airbrush by Ferry Mualang
  • sketsa by Skin art

    Baca: Yamaha R25 Scrambler, Modifikasi Tampilan Sangarnya Tsadiss Beud!

    Baca: Yamaha R25 dan Honda CBR250R Beradu Kenyamanan

  • Body full set custom plat galvanish
  • Shock depan : Yamaha R15 VVA
  • Kaliper : Brembo monoblok
  • Velg : Rossi
  • Swing arm : Custom
  • Shock belakang : Nui racing
  • Ban depan : Shinko big block 130/80-17
  • Ban belakang : Shinko big block 150/80-17
  • Radiator : Racing.
  • Klakson : Hella
  • Lampu depan : Daymaker
  • Master rem : Ktc
  • kopling : hidrolik
Tags
Modifikasi
Yamaha R25
Scrambler
Cafe Racer
Baca Juga
Penulis: Anesh Viduka
Editor: Ishak
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan