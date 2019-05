JADWAL Liga 1 2019 hingga Akhir Musim, Pekan 1 Persib Vs Persipura! Persib Vs Persija 10 Juli 2019

LIGA 1 - Berikut jadwal lengkap Liga 1 Indonesia musim 2019.

Pada pekan pertama pecinta sepakbola tanah air bakal dimanjakan pertandingan big match Persib Bandung Vs Persipura Jayapura, Sabtu (18/05/2019) pukul 20.30 WIB.

Pertandingan paling dinantikan publik sepak bola tanah air, Persib Bandung kontra Persija Jakarta bakal dihelat, 10 Juli 2019 pukul 18.30 WIB dengan Persib bertindak sebagai tuan rumah.

Kemudian 27 Oktober 2019 pukul 18.30 WIB, giliran Persija Jakarta bertindak sebagai tuan rumah menjamu Maung Bandung.

Adapun laga penutup Liga 1 2019 akan ada big match Persib Bandung Vs PSM Makassar, 22 Desember 2019 mulai pukul 18.30 WIB.

Babak 1

15.05. 20:30 PSS Sleman Vs Arema FC

16.05. 20:30 Bali United Vs Persebaya

16.05. 20:30 PSIS Semarang Vs Kalteng Putra

16.05. 20:30 Pusamania Borneo Vs Bhayangkara FC

17.05. 20:30 Persela Lamongan Vs Madura United

18.05. 20:30 Persib Bandung Vs Persipura Jayapura

18.05. 20:30 TIRA Persikabo Vs Badak Lampung

20.05. 20:30 PS Barito Putera Vs Persija Jakarta

20.05. 20:30 PSM Makassar Vs Semen Padang

Babak 2

21.05. 20:30 Bali United Vs Bhayangkara FC

21.05. 20:30 Kalteng Putra Vs Persebaya

22.05. 20:30 Persela Lamongan Vs Persipura Jayapura

22.05. 20:30 Pusamania Borneo Vs Arema FC

23.05. 20:30 Persib Bandung Vs TIRA Persikabo

24.05. 20:30 PS Barito Putera Vs Madura United

24.05. 20:30 PSM Makassar Vs Badak Lampung

25.05. 20:30 PSS Sleman Vs Semen Padang

26.05. 20:30 PSIS Semarang Vs Persija Jakarta