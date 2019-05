LENGKAP! Jadwal Liga 1 2019 Pekan Pertama - PSS Sleman Vs Arema FC Laga Pembuka, Persib & Persija?

Jadwal Lengkap Pertandingan Perdana Shopee Liga 1 Indonesia Tayang di Indosiar Live dan Ekslusif,

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Shopee Liga 1 Indonesia siap digelar pada 15 Mei 2019 mendatang.

Sebanyak 34 pertandingan akan digelar hingga kompetisi dijadwalkan berakhir pada 22 November 2019

Liga 1 Indonesia akan disiarkan secara live dan eksklusif lewat stasiun televisi nasional Indosiar sebagai pemegang hak siar.

Itu dikutip dari akun resmi Twitter Indosiar, Jumat (10/5/2019).

Berikut laga perdana Shopee Liga 1 Indonesia tayang di Indosiar,

PSS Sleman Vs Arema FC 15/5 pukul 20.30 WIB.

Borneo FC Vs Bhayangkara FC Kamis, 16/5 20.30



Bali United Vs Persebaya Kamis, 16/5 pukul 20.30



PSIS Vs Kalteng Putra Kamis, 16/5 pukul 20.30

Persela Lamongan Vs Madura United Jumat, 17/5, 20.30

PS TNI Vs Perseru Serui Sabtu, 18/5 pukul 20.30

Persib Bandung Vs Persipura Jayapura Sabtu, 18/5 pukul 20.30



PSM Makassar Vs Semen Padang Senin, 20/5 pukul 20.30



Barito Putera Vs Persija Jakarta Senin, 20/5 pukul 20.30



Selain lewat Indosiar, pertandingan bisa juga disaksikan secara live streaming dengan link berikut ini

Link Live Streaming

