Layering atau luaran apapun yang bisa kamu pakai seperti coat, blazer, ataupun rompi pasti sering sekali kamu lihat pada drama Korea.

Ya, ini adalah salah satu khas fashion untuk selebriti Korea.

Tidak hanya memakai kaos saja, mereka pasti memakai lagi salah satu diantara outer yang bisa membuat penampilan mereka makin kece dan fashionable!



Seperti salah satu contohnya disini adalah aktris Jun Ji Hyun.

Pada drama bersama Kim Soo Hyun, My Love From The Star, aktris ini sering terlihat memakai coat baik itu yang panjang maupun yang pendek, belum lagi blazer bermotifnya, wah penampilannya patut kamu contoh nih !