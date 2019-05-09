Pileg 2019
DAFTAR 45 Caleg Bakal Jadi Anggota DPRD Pontianak 2019-2024, Menantu dan Putri Sutarmidji Tak Masuk
Berikut daftar nama-nama caleg yang diprediksi mengisi kursi DPRD Kota Pontianak periode 2019-2024.
DAFTAR 45 Caleg Diprediksi Jadi Anggota DPRD Pontianak 2019-2024, Menantu dan Putri Sutarmidji Tak Masuk
PONTIANAK - Berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat KPU Kota Pontianak, berikut daftar nama-nama Caleg yang diprediksi mengisi kursi DPRD Kota Pontianak periode 2019-2024.
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Dapil 1 Pontianak Kota:
1. PDI-P : 11.268 / Nella 4.241
2. PAN : 7.973 / Zulfydar 1.921
3. Gerindra : 7.305 / Akbar 2.455
4. PKS : 6.277 / Husin 1.676
5. NasDem : 5.985 / M.Yuli 1.777
6. Partai Golkar : 5.706 / Bebby 3.075
7. Partai Demokrat : 4.108 / ANWAR 1.399
Pileg 2019
Pileg2019
Caleg Terpilih
DPRD Kota Pontianak
Periode 2019-2024
Sutarmidji
pemilu2019.kpu.go.id
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