Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Yuk Lihat Siapa yang Berada di Peringkat Pertama

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

NO TITLE - ARTIST

1 Blast Off - Gesaffelstein (Feat. Pharrell Williams)

2 A Paper Dream - DYGL

3 Clovers - Barrie

4 When Am I Gonna Lose You - Local Natives

5 Patience - Tame Impala

6 Wasted Youth - Jenny Lewis

7 I Oh I - Pi Ja Ma

8 Sparrow - Emeli Sandé

9 Loving You Is Lonely - Harmony Byrne

10 Talk - Two Door Cinema Club