Lama Tiada Kabar, Idol Muslim Pertama Korea Selatan Ini Tiba-tiba Sapa Penggemar Sambut Ramadhan

Lama tak terdengar kabarnya, seorang member dari boyband VARSITY, Manny tiba-tiba mengunggah kabar terbarunya melalui akun instagramnya @manny_arab menjelang ramadhan tahun ini.

Idol yang diketahui beragama muslim ini

"Hari ini adalah hari remaja. Saya berharap kamu bahagia. Dan besok adalah bulan Ramadhan, dan saya berharap semua orang bahagia di bulan Ramadhan.

Saya berharap semua umat Islam memiliki kesehatan yang baik di bulan Ramadhan! (love emotikon) Assalamualaikum,"tulisnya Minggu (5/5/2019) kemarin.

Postingannya ini menyertai sebuah foto dirinya yang tengah berjongkok menghadap ke samping.

Tampak penampilannya saat ini sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya.

Fans yang telah lama menantikan kabarnya ini gembira menyambut kembalinya idola mereka ini.

Mereka juga membalas pesan ramadhan kepada Manny.

mrvffm finally after a long time again a pic

sakura_sung98 Happy Ramadhan to you too!