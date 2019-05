Momen Ramadan, Harga Bahan Pokok Terus Merangkak Naik

PONTIANAK - Harga sejumlah komoditas sayuran terpantau merangkak naik di Pasar Tradisional Flamboyan Pontianak. Kenaikan harga ini terjadi sejak dua hari yang lalu, Selasa (7/5/2019).

Iswan salah satu pedagang sayuran di pasar flamboyan mengatakan, sayuran yang tengah mengalami kenaikan antara lain bawang putih, bawang merah, cabai kering, kentang dan kol.

"Yang mulai naik dari hari minggu kemarin itu bawang putih, bawang merah. Terus kentang, kol juga, cabai kering. Mau puasa hari raya memang sering seperti ini," ujar Iswan kepada Tribun.

Dia mengungkapkan, untuk bawang merah saat ini harganya berkisar Rp 28 ribu per kg. Sedangkan bawang putih lebih tinggi lagi yaitu Rp 30 ribu per kg.

Baca: LIVE STREAMING Liverpool Vs Barcelona, Prediksi Skor, Line Up dan Head to Head

Baca: DERETAN Artis Hollywood yang Jalankan Puasa, Ada Yang Masuk Islam Sejak 1989

Baca: Romantis! Momen Konser BTS di Rose Bowl Dimanfaatkan Pria Ini untuk Lamar Sang Kekasih

Untuk cabai kering‎ berada di kisaran Rp 45 ribu per kg, sementara kol yaitu Rp 10 ribu per kg dan kentang Rp 14 ribu per kg.

"Bawang merah biasanya cuma Rp 24 ribu per kg. Sekarang ini sudah Rp 28 ribu. Bawang putih kemaren Rp 28 ribu, sekarang Rp 30 ribu. Kentang, kol juga naik Rp 2 ribuan. Walaupun tidak terlalu signifikan ya tapi kayaknya akan terus naik sampai lebaran nanti,” kata dia.

Ia juga mengatakan harga komoditas bahan pokok di Pasaran cenderung berbeda-beda tergantung lokasi daerah maupun saluran pasokannya. Namun secara rata-rata, harga kebutuhan bahan pokok cenderung mengalami kenaikan.

“Harga kebutuhan pokok rata-rata naik, kayak di Jawa, bawang aja sampai Rp 70 ribuan,” ucapnya.

Iswan mengaku tidak tahu secara pasti penyebab kenaikan harga komoditas sayuran tersebut. Namun dia menduga karena memang jelang hari besar sering seperti ini.

"Mungkin karena perayaan hari besar sering seperti ini, kita ambil dari agen nya segitu. Kayak sekarang ini kan puasa mau lebaran, ramai sekali pembelinya apalagi pas mau lebaran nanti,” tandasnya. (Mia Monica)

Caption : pengunjung pasar flamboyan saat hendak membeli bawang, Selasa (7/5/2019)/ MIA MONICA