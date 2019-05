Marvel Studio's Avengers Endgame Pecahkan Rekor Baru dan Kalahkan Film Avatar

PONTIANAK - Hallo sobat Tribun, Sudah nonton film Marvel Studios yang lagi boomingnya di akhir bulan lalu.

Yaps, itu dia film Avengers Endgame yang mana film AE masih menduduki urutan pertama box office sejak pertama dirilis pada Rabu (24/04) lalu.

Kini film Marvel Studios' Avengers: Endgame kembali memecahkan rekor baru. Melansir CNN, Senin (6/5/2019), film Disney dan Marvel berikut telah melampaui 2 miliar dollar AS di box office di seluruh dunia.

Ini merupakan film kelima dalam sejarah yang bisa melakukannya. Film ini menghasilkan 2,189 miliar dollarAS atau sekitar Rp 29,4 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS) dalam 11 hari rilis, sekaligus film tercepat yang menghasilkan pendapatan 2 miliar dollar AS.

Dengan pecapaiannya hingga tanggal 5 Mei 2019, jelas film Avengers: Endgame resmi didapuk sebagai film terlaris sepanjang sejarah setelah film Avatar (2009) dengan pendapatan total sebesar 2,788 miliar dollar AS.

Meski masih ada kemungkinan untuk film Marvel Studios' Avengers: Endgame mengalahkan Avatar sebagai film terlaris sepanjang masa, hal ini sayangnya tidak akan mudah mengingat akan segera tayang film-film besar lainnya. Sebut saja film Detective Pikachu dan Godzilla: King of the Monsters yang juga telah dinantikan oleh banyak penggemarnya masing-masing.

Selain memecahkan rekor sebagai film terlaris kedua di dunia, Marvel Studios' Avengers: Endgame juga mencetak sejarah sebagai film dengan penjualan terbanyak di aplikasi TIX ID. Terhitung sekitar 2,5 juta tiket telah dibeli oleh TIX Hunters di Indonesia melalui aplikasi TIX ID lho!

Aplikasi tersebut juga menjual tiket dengan promo menarik, jangan lupa lihat-lihat film menarik lainnya ya sahabat Tribun.