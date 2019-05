Pertemuan Volunteer Capuchin's Camp 5, Bahas Persiapan Pertemuan Saudara Kapusin

Citizen Reporter Panitia CC Dokumentasi bagian Publikasi, Marsela

SINGKAWANG - Pertemuan Panitia, LO/Volunteer kegiatan Capuchin's Camp 5 di rumah Retret Tirtaria Pontianak, Kamis-Jumat, 2-3 Mei 2019.

Pertemuan ini berlangsung 2 hari untuk membahas persiapan para Saudara Kapusin Pastor, Burder, Frater dan OMK yang terlibat pada kegiatan Capuchin's Camp ke 5 mendatang.

"Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 6-9 Juni 2019 di Rumah Retret Tirtaria - Pontianak dengan tema OMK Rahmat Bagi Sesama ada tiga hal yang akan digali dari tema tersebut, persaudaraan, kretivitas dan karya nyata lewat baksos," ungkap Pastor Andat selaku Ketua Panitia Capuchin's Camp 5

(CC5).

P. Fridolinus Pitalianus Andat, OFM Cap mengungkapkan kegiatan ini merupakan pembinaan terhadap orang muda adalah proses tanpa henti.

Kapitel Propinsi Kapusin tahun 2018 yang lalu merekomedasi Capuchin's Camp sebagai satu bentuk karya para saudara muda kapusin dalam membina, mendampingi Kaum Muda yang khas Fransiskan.

"Maka, moto yang selalu digaungkan adalah be a brother for all," tuturnya.

Kegiatan akan dikuti oleh OMK Reksa Pastoran para Saudara Kapusin Propinsi Pontianak yang tersebar di 18 Paroki 5 keuskupan di Indonesia, yakni Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) : (1)Paroki Fransiskus Asisi - Tebet (Jakarta

Selatan); Keuskupan Palangka Raya : (2) Paroki St. Paulus - Pangkalan Bun, (3) Paroki Raja Semesta Alam - Nanga Bulik; Keuskupan Agung Pontianak (KAP) : (4) Paroki Gembala Baik - Seng Hie, (5) Paroki St. Sesilia - Sungai Raya.

(6) Paroki St. Theresia - Delta Kapuas, (7) Paroki Kristus Raja - Sambas, (8) Paroki Fransiskus Asisi - Singkawang, (9) Paroki St. Petrus - Sanggau Ledo, (10) Paroki St. Maria - Nyarumkop, (11) Paroki St. Yohanes Pemandi - Pahauman, (12) Paroki Salib Suci Ngabang, (13) Paroki St. Mikael - Jagoi Babang; Keuskupan Sanggau (KeSe).

(14) Paroki St. Maria Tak Bernoda - Pusat Damai, (15) Paroki Gembala yang Baik - Kuala Dua, (16) Paroki St. Paulus - Sekayam, (17) Paroki St. Maria Diangkat ke Surga - Balai Sebut; Keuskupan Sintang (18) Paroki St. Dismas

Lanjak.

Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 dan berjalan dengan baik sampai sekarang.