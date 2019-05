Bupati Jarot Beberkan Sintang Miliki Empat Modal Penting Jaya di Masa Depan

SINTANG - Bupati Sintang Jarot Winarno memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-657 Tahun 2019 dengan mengangkat tema "Sintang Adalah Kita" di Stadion Baning Sintang, Kabupaten Sintang, Sabtu (4/5/2019) kemarin.

Pada Puncak Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-657, Bupati Sintang Jarot Winarno mengingatkan bahwa semua elemen bangsa yang ada di Kota Sintang ini memiliki tugas besar untuk membangun Kabupaten Sintang.

Diungkapkan Jarot bahwa ada satu petuah yang menyebutkan “The best way to predictif the future is to invent it” yang artinya cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya.

“Kota Sintang harus kita cipatakan secara serius dari sekarang agar di masa depan kota ini memiliki keunggulan kompratif yang tinggi, karena Kota Sintang memiliki empat modal penting untuk jaya di masa mendatang," katanya, Minggu (5/5/2019) pagi.

Lanjutnya bahwa empat modal tersebut ialah akses transportasi yang semakin terbuka, posisi dan letaknya di tengah-tengah berbagai daerah, memilik daya tarik industri dan jasa yang terus meningkat, dan dekat dengan tempat wisata yang menarik yaitu Bukit Kelam.

Untuk itulah, menurutnya bahwa empat modal tersebut harus dipadukan secara tepat melalui tata kelola yang berlandaskan prinsip profesionalitas, partisipatif dan berkelanjutan.

"Selain itu juga merawat warisan masa lalu sangatlah penting bagi semua elemen yang ada, karena sejarah Kota Sintang yang sangat panjang menyimpan warisan nilai-nilai berharga untuk acuan membangun Kota Sintang yang modern dengan tetap menjaga memori masa lalu," pungkasnya.