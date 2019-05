Aksi Jennie BLACKPINK saat Menyanyikan 'As If It Your Last' Ini Kagetkan Member Lainnya!

BLACKPINK adalah girl band asal Korea Selatan terdiri dari 4 anggota yakni Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa.

Girlgroup yang bentukan YG Entertainment saat ini berada di tengah-tengah tur dunia "In Your Area" mereka di Amerika Utara.

BLACKPINK telah mengalami bulan-bulan yang penuh kesibukan.

Mengikuti serangkaian acara populer di Coachella ini, mereka sibuk berkeliling Amerika Utara sebagai bagian dari tur dunia “In Your Area” mereka.

Netizen baru-baru ini diramaikan dengan perbincangan bagaimana Jennie mengejutkan anggota BLACKPINK lainnya dengan pergantian koreografi untuk penampilan terbaru "As If It Your Last".

Dilansir dari Allkpop, pada konser terbaru 'Blackpink 2019 World Tour (In Your Area)' baru-baru ini di Newark, Jennie berbalik ke belakang selama bagian dari koreografinya "As If It Your Last" untuk lirik "Aku tidak akan pernah berbalik," dan sesama anggota Lisa, Rose, dan Jisoo tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka.

Wajah mereka yang terkejut dan gerakan Jennie yang tak terduga telah menjadi topik hangat online, dan para penggemar tertawa terbahak-bahak atas ekspresi para anggota.

Lihat screencaps dan klip momen serta gambar koreografi asli di bawah ini.

