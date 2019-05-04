FOTO: Cantiknya Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak
Cantiknya Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak, Senyumnya bikin kesengsem
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Ishak