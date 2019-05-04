FOTO: Cantiknya Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak

Cantiknya Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak, Senyumnya bikin kesengsem

FOTO: Cantiknya Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak - rara-1.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak
FOTO: Cantiknya Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak - rara-2.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak
FOTO: Cantiknya Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak - rara-3.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak
FOTO: Cantiknya Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak - rara-5.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak
FOTO: Cantiknya Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak - rara-5.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak
FOTO: Cantiknya Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak - rara-6.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak
FOTO: Cantiknya Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak - rara-7.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Rara Ichzawynia, Runner Up I Puteri Etnic Pontianak

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Tags
Rara Ichzawynia
Puteri Etnic
Pontianak
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Ishak
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