Digital Festival 2019 Meriahkan Dies Natalies ke 60 Universitas Tanjungpura

PONTIANAK - Universitas Tanjungpura gelar kegiatan Digifest yaitu Digital Starup Festival 2019 dengan tema " Initiated and Accelerate Your Innovative Ideas" dari tanggal 2 sampai 4 Mei 2019 di Gedung Perpustakaan Pusat Untan.

Adapun acara yang dilaksanakan yaitu UNTAN Innovation dan Entrepreneurship expo (UNIex), Opening Ceremony and Mou Singing, Global Reading Challenge, Photography workshop and contest, UNTAN Star up meet up dan Road to KBMI 2019, Informatics learning center Training, acara juga di tutup dengan jalan santai senam bersama.

Pantia acara Digifest, Gun Mahyudi mengatakan kegiatan ini untuk memeriahkan Dies Natalis yang ke -60 Untan.

Rangkaian kegiatan yaitu ada Untan Innovation and entrepreneurship expo pameran produk-produk startup mahasiswa baik itu yang di tingkat nasional maupun yang masih tingkat lokal, dan usaha mahasiswa Untan dan produk-produk inovasi dari fakultas dan jurusan dihadirkan dalam pameran.

"Kegiatan yang kita namakan Untan digital festival atau Untan Digifest ini adalah kolaborasi kolaborasi dari badan pengelolaan dan pengembangan usaha, UPT bahasa, ada inkubator bisnis teknologi Untan kemudian ada juga tenant-tenant yang merupakan star up di inkubasi yang di inkubator bisnis teknologi Untan," ujarnya.

Jadi ada tenant-tenant yang mengikuti pameran ini mulai dari yang digital dan nondigital tetapi arahnya memang produk-produk yang mengarah ke digital.

Nantinya akan dipamerkan untuk memperkenalkan produk mahasiswa untuk bisa berkolaborasi dengan mitra-mitra yang ada di Kalimantan Barat khususnya.

Sesuai dengan visi misi Rektor Untan yang ingin menjadikan Untan cyber University. Jadi bagaimana caranya star up di Untan ini bisa terus berkembang , bukan hanya di tingkat lokal tapi juga nasional.

Bagaimana memanfaatkan teknologi itu karena sekarang ini udah era digital semuanya sudah memanfaatkan teknologi , belajar untuk kemudahan proses dan aktivitas di Untan.

"Nanti akan diarahkan bagaimana itu menjadi pendukung proses penelitian, pengajaran dan pengembangan Untan lebih lanjut lagi," ujarnya.

Jadi rangkaian kegiatan Untan difest salah satunya adalah UNiex yaitu Untan Innovation and Entrepreneurship Expo yang merupakan kegiatan tahun kedua.

Kegiatan Uniex 2018 saat itu mencari talent Star up baru di Untan, kemudian di kembangkan ke inkubasi sehingga menjadi Star Up yang lebih berkembang sehingga sampai ke tingkat nasional dan internasional.

pada tahun 2019 ini kegiatan dilaksanakan kembali untuk mempertemukan lagi startup yang sudah ada ditahun 2018.

"Kemudian kita juga menseleksi karena nanti kita akan ada program kompetisi kewirausahaan kemudian kita akan mencari tenant mahasiswa baru nantinya yang akan kita bimbing dan kita Bina sehingga menjadi Star Up di Untan, dan keberlanjutan di program Uniex dan sekarang menjadi bagian rangkaian digital festival," tutupnya. (Anggita Putri)