Blue Sky Premier Lounge Pontianak Diresmikan, Ruang Tunggu dengan Kemudahan dan Kenyamanan Istimewa

Blue Sky Premier Lounge Pontianak Diresmikan, Ruang Tunggu yang Berikan Kemudahan dan Kenyamanan Istimewa

PONTIANAK - PT Bumi Liputan Jaya (Blue Sky Group) hari ini telah resmi membuka Blue Sky Premier Lounge yang ke - 15 di Bandara Udara Internasional Supadio Pontianak, Jumat (3/5/2019).

Acara ini dibuka oleh CEO Blue Sky Group, Linan Kurniahu.

Dihadiri oleh sekitar 100 tamu undangan termasuk agen perjalanan, perwakilan perbankann, media, rekan usaha, pemimpin perusahaan dan perwakilan dari Bandara Udara lnternasional.

Pontianak selain kota khatulistiwa dan pusat pemerintahan di Kalimantan Barat, juga dikenal sebagai kota yang memiliki keunikan budaya, keragaman kulinernya juga keindahan pariwisatanya, dan salah satu sarana pariwisata adalah sarana transportasi udara.

“Berbekal hal tersebut, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa ruang tunggu bandara, perusahaan kami PT. Bumi Liputan Jaya (Blue Sky Group) mengumumkan pembukaan cabang kami ke 15 yakni Blue Sky Premier Lounge Pontianak,” ujar CEO Blue Sky Group Linan Kurniahu.

Blue Sky Premier Lounge menampilkan design baru yang elegan dengan ornament yang bergaya minimalis tapi tetap penuh kemewahan yang anggun. Ciri khas dari design Blue Sky Premier Lounge yang terbaru adalah menggunakan sentuhan khas daerah wilayah tersebut.

“Lounge baru kami ini berada di area keberangkatan Bandar Udara lnternasional Supadio, Pontianak. Dengan beragam layanan ekslusif yang akan memanjakan semua pengunjungnya, tentunya kami berharap kehadiran airport lounge bukan hanya dapat memberikan pengalaman menunggu yang menyenangkan dan penuh kenyamanan tetapi juga memberikan one stop service point bagi semua pengunjung,” jelasnya.

Nuansa yang Blue Sky Premier Lounge ciptakan adalah nuansa yang tenang, ekslusif dan nyaman dengan kapasitas 82 orang.

“Blue Sky Premier Lounge Pontianak siap memberikan pelayanan ekslusif, yang kami tawarkan adalah Pelayanan End to service (service excellent). Pelayanan ekskusif yang kami tawarkan adalah pelayanan check in service, pelayanan dari staff Blue Sky Premier Lounge untuk membantu melakukan Check in bagi setiap tamu lounge serta Pelayanan Fast Track, jalur khusus yang kami sediakan bagi tamu lounge demi kemudahan, ekslusifitas dan kenyaman,” papar Linan.