Di Hotel Santika, Buka Puasa Makan Sepuasnya Hanya Rp 80 ribu

PONTIANAK - Bulan Suci Ramadan sebentar lagi akan tiba, momen spesial itu pun disambut hangat oleh Hotel Santika Pontianak dengan menyuguhkan menu-menu spesial ramadan dengan tema “Berasa Ramadan”, Kamis, (21/4/2019).

Supervisor Hotel Santika, Wulandari mengatakan Berasa Ramadan merupakan singkatan dari Berbuka Puasa di Hotel Santika, yang menyajikan aneka menu khas Nusantara.

Sebanyak 15 macam menu berbuka yang di sajikan oleh Hotel Santika setiap harinya mulai dari aneka takjil dan makanan berat. Menunya pun akan selalu berganti setiap harinya.

Baca: Jokowi Unggul di Perbatasan Kapuas Hulu

Baca: Hasil Pilpres 2019 Terbaru Situng KPU di Kalbar Kamis (2/5), Data 88,73%! Beda 360.247 Suara

Baca: PREDIKSI PSM Makassar Vs Bhayangkara FC, Pelatih Juku Eja Optimis Raih Penuh Sempurna

“Setiap hari kita menyajikan 15 menu, dan akan selalu berganti setiap harinya supaya tamu gak bosan,” ujar Wulan.

Uniknya, Hotel Santika turut menyajikan salah satu makanan khas Kalbar yaitu mie soa atau mie asin.

“Berasa Ramadan” dikemas dengan menyajikan menu berbuka all you can eat, yang pastinya akan memanjakan mata dan lidah para tamu yang telah berpuasa seharian penuh. Harganya pun sangat terjangkau, hanya Rp 80 ribu per orang.

Kabar Bahagia untuk yang mau berbuka puasa bersama keluarga atau sahabat sebanyak 10 orang, karena akan mendapatkan gratis untuk 1 orang lagi.

Selain promo paket berbuka puasa, Hotel Santika juga memberikan promo kamar hanya Rp 300 ribu per malam dan akan ada lomba selfie atau wefie saat tamu berbuka puasa di Hotel Santika.

“Kami berharap setiap tamu yang datang dapat menjalin silaturahmi, dan tamu dapat menciptakan moment yang berbeda di setiap ramadan,” tutupnya. (mia)