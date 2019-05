Top Ten Musik Barat di Volare Pekan Ini, I Oh I by Pi Ja Ma Tempati posisi Atas

PONTIANAK- Buat kamu yang masih suka dengerin radio dan "nongkrong" di Volare, Tribun akan kasih 'bocoran' tangga lagu pada Minggu (28-5/5/2019) berikut ini.

Baca: Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Drugdealer Mengisi Peringkat Pertama

Baca: Komunitas Aku Belajar Gelar Drama Musikal Petualangan Nayla

Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 WIB kamu akan ditemani Host ketche Febi Resiana, sambil dengerin tangga lagu sebagai berikut :

1. I Oh I - Pi Ja Ma

2 You Had Your Soul With You - The National

3 No Such Thing - Sara Bareilles

4 A Paper Dream - DYGL

5 Blast Off - Gesaffelstein (Feat. Pharrell Williams)

6 Clovers - Barrie

7. Fools - Drugdealer

8. When Am I Gonna Lose You - Local Natives

9 . Patience - Tame Impala

10. Wasted Youth - Jenny Lewis

Chart Worthy #1 : Beak - Life Goes On

Chart Worthy #2 : Jordan Rakei - Say Something. (Maudy)