Lagu Hits BTS, BLACKPINK hingga Red Velvet Bakal Meriahkan Konser Orkestra K-Factor di New York

K-Pop yang kepanjangannya Korean Pop ("Musik Pop Korea"), adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan.

Banyak artis dan kelompok musik pop Korea sudah menembus batas dalam negeri dan populer di mancanegara.

Kegandrungan akan musik K-Pop merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada Demam Korea (Korean Wave) di berbagai negara.

Sementara Orkestra adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. Mereka biasanya memainkan musik klasik.

Sepertinya orkestra K-Pop akan datang ke New York dalam gelaran 'K-Factor: An Orchestral Exploration' yang akan dilaksanakan di Alice Tully Hall Lincoln Center New York, 20 Juni 2019 Mendatang.

K-Pop sering dipuji karena visualnya yang indah, koreografi yang gila, dan gaya yang dipoles, tetapi musikalitas di belakang K-Pop sering kali diabaikan.

Dilansir dari Koreaboo, 'K-Factor: An Orchestral Exploration' bertujuan untuk mengubah itu dengan konser baru yang akan menampilkan versi orkestra dari hit K-Pop.

Dalam teaser yang diposting oleh Lincoln Center for the Performing Arts di New York, di mana konser akan berlangsung, kita dapat mendengar cuplikan dari pengaturan klasik 'I Know' milik Seo Taji and Boys , “Ice Cream Cake” milik Red Velvet, "IDOL," BTS, dan "Tinkerbell" dari GAIN.