Alasan Fadli Zon Sebut Salah Entry Data KPU di pemilu2019.kpu.go.id Termasuk Kecurangan 

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan salah entry data KPU di website termasuk kecurangan.

Fadli Zon mengungkapkan alasannya menyebut kesalahan itu sebagai kecurangan, saat menjadi narasumber Catatan Demokrasi Kita di TVOne.

Pada kesempatan itu, Fadli Zon mengungkapkan bahwa kecurangan di Pemilu 2019 terjadi mulai dari sebelum Pemilu, pada saat Pemilu dan setelah Pemilu.

"Kalau kita lihat tahapan kecurangan itu dimulai dari DPT. Kami termasuk yang mempersoalkan DPT sampai last minute, sampai hari-hari terakhir. Datang ke KPU, datang ke Bawaslu, itu kita temukan by name by address, by TPS dimana itu yang bermasalah," katanya di Catatan Demokrasi Kita TVOne.

Fadli mengatakan, ada yang nama ganda, ada yang manipulatif, ada yang invalid itu jelas.

"Dan diadu dengan KPU, sampai juga di Bawaslu, Nggak ada yang bisa membantah. Itu riil. Itu sebelum," tegasnya.

Fadli Zon mengatakan, DPT bermasalah ada sekitar 17,5 juta. Dan ini menurutnya tidak mendapatkan satu respon yang baik dari KPU.

"Iya, iya, iya tapi tidak dilaksanakan. Itu jelas sekali soal DPT," katanya.

Kemudian kecurangan-kecurangan lain, menurut Fadli Zon, banyak sekali.

"Tadi contoh terlibatnya diduga oknum-oknum aparat, BUMN, kementerian dan sebagainya," katanya.