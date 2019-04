Tribun Pontianak Apresiasi Harris Hotel Jadi Merchant Rekanan TFC

PONTIANAK - General Mananger (GM)Bisnis Tribun Pontianak Julia Lorrains mengapreasi manajemen Harris Hotel Pontianak atas kerjasama sebagai merchant rekanan Tribun Family Card (TFC) Premium

"Berharap adanya kerjasama ini mempererat kemitraan antara Tribun Pontianak dan Harris Hotel Pontianak, untuk saling menguntungkan dalam menjalankan bisnis"kata Julia pada Selasa (30/4/2019).

Dan kemudian ia punmengucapkan terima kasih atas dukungan Harris Hotel Pontianak yang mendukung Tribun Pontianak yang memanjakan member TFC Premium melalui fasilitas gratis renang di Sky Pool dan diskon 15% untuk All You Can Eat di Cielo Sky Lounge Harris Hotel.

Tak hanya, itu Julia pun menyampaikan kepada masyarakat Kalbar jika berminat untuk mengetahui lebih lanjut atau menjadi member atau‎ merchant rekanan Tribun Family Card terupdate klik http://www.tribunfamilycard.com atau follow instagram di http://www.instagram.com/tfcpremiumpontianak atau hubungi 081351612000