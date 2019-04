Mengintip Potret Nurul Bashirah Pemenang Puteri Muslimah Indonesia 2019, Cantiknya Bak Barbie

Selamat! Nurul Bashirah, Gadis Cantik Perwakilan Bandung Raih Mahkota Puteri Muslimah Indonesia 2019.

Penobatannya dilakukan pada malam puncak Final Pemilihan Puteri Muslimah Indonesia 2019 yang disiarkan secara langsung dari Studio Emtek, Jakarta Barat, Senin (29/4/2019) malam tadi.

Selamat! Nurul Bashirah, Gadis Cantik Perwakilan Bandung Raih Mahkota Puteri Muslimah Indonesia 2019 (Instagram/Indosiar)

Selain Nurul, 2 finalis lainnya yakni Erra Fazhira dari Sumenep menjadi Runner Up I Puteri Muslimah Indonesia 2019 dan Laidatul Azura dari Padang sebagai Runner Up 2 Puteri Muslimah Indonesia 2019.

Nurul Bashirah mengaku tak menyangka dapat meraih gelar bergengsi tersebut.

"Awalnya saya tidak pede menjadi juara 1 diajang kompetisi muslimah pageant ini, tetapi saya yakin satu hal, saya diwaktu luang saya selalu berzikir, dan saya benar-benar usaha,let Allah do the rest, never have down in your dream jangan pernah merasa impianmu tu tidak bisa terjadi, Insyaallah suatu saat nanti Allah akan mengabulkannya,"ujarnya dilansir dari siaran Fokus, Selasa (30/42019) pagi.

Gadis cantik kelahiran Purwakarta, 27 September 1993 memiliki hobi di bidang Entrepreuneur Busana.

Berdasarkan informasi yang tertera di akun Instagram pribadinya, Nurul merupakan lulusan S1 Studi Bahasa dan Sastra Jepang Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Saat menunjukkan bakat yang dimilikinya, Nurul unjuk kebolehan dalam kemampuan publik speaking berbahasa Jepang dan Perancis, selain ia juga memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang sangat fasih.

Sesuai dengan kriteria penilaian untuk menjadi pemenang Puteri Muslimah Indonesia adalah Ahklak, Bakat, dan Cantik (ABC), gadis yang kerap dipanggil Bash ini memang sudah selayaknya mewakili semua kriteria tersebut.