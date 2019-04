Harris Pontianak Jadi Merchant Rekanan TFC Premium Tribun Pontianak

PONTIANAK - Kabar gembira bagi pelanggan Tribun Pontianak yang tercatat sebagai pengguna Tribun Family Card (TFC) Premium‎, karena saat ini Tribun Pontianak melakukan kerjasama dengan Harris Hotel Pontianak.

Beberapa fasilitas yang dimiliki di Harris Hotel Pontianak , dengan tercatat sebagai member TFC Premium akan mendapatkan gratis dan bahkan diskon khusus transaksi.

Diskon khusus tersebut hingga 15 %‎ bagi pengguna TFC Premium yang bertransaksi khusus All You Can Eat di Cielo Sky Lounge ‎ Harris Hotel Pontianak setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 07.00-23.00 WIB selama satu tahun.

Selain Free berenang dari hari senin hingga jumat‎ di kolam renang sambil bisa menikmati view dari ketinggian

di lantai 12+ ‎ Harris Hotel Pontianak.