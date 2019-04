Cetuskan Program Berbagi Jelang Ramadan, Sayang Pontianak Ajak Masyarakat Menjadi Donatur

PONTIANAK - Sayang Pontianak bersama Rumah Zakat mencetuskan 8 program jelang ramadan yang akan disalurkan untuk anak-anak yatim, kaum dhuafa, dan disabilitas.

Namun ada yang menarik, untuk memudahkan para donatur yang ingin berbagi, nantinya bisa memanfaatkan aplikasi finance chanel seperti ovvo, link aja atau gopay.

Hal tersebut disampaikan CEO Sayang Pontianak Rita Hastarita usai menggelar konferensi pers Ramadhan Berdaya Berbagi Untuk Indonesia dan Dunia di Resto Pegasus Jl. Gusti Hamzah, Selasa (30/4)

"Jadi kita ingin memanfaatkan masyarakat yang punya deposito-deposito itu, nanti kita akan buatkan barcodenya, kita coba bekerjasama yang memiliki ojek online dan lainnya" ujarnya.

Sebelum kegiatan tersebut, Sayang Pontianak sudah melakukan beberapa program. Namun jelang dan selama ramadan akan menggelar beberapa program lainnya.

Adapun delapan program tersebut yakni, berbagi ayam gratis Rp. 50 Ribu per paket, berbagi puasa bersama 2000 anak yatim dan kaum dhuafa Rp. 35 Ribu per paket, kado lebaran yatim dan belanja lebaran yatim Rp. 325 Ribu per paket, THR belanja bersama disabilitas Rp. 375 Ribu per paket, bingkisan lebaran keluarga Rp. 375 Ribu per paket, dan syiar quran Rp. 170 Ribu per paket.

Lebih rinci, ia menjelaskan untuk pelaksanaannya dimulai pada 7 Mei sampai 5 Juni mendatang. Program ini akan mulai dilaksanakan di berbagai wilayah kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Namun, untuk acara pusatnya nanti akan dimulai pada 15 Mei 2019 bersama 350 anak Beting serta komunitas Beting Pintar di tepian Kapuas.

Program keduanya membuat kado lebaran yatim dan belanja lebaran yatim. "Program ini spesial untuk anak-anak yatim di kota Pontianak dan kubu raya," ungkapnya.

Pada program ini pihaknya akan menyediakan sebanyak 400 paket kado lebaran dengan nilai donasi sebesar Rp325 Ribu per paketnya.

Selanjutnya bingkisan lebaran keluarga. Program ini dikhususkan untuk kaum-kaum dhuafa. Terdapat 100 paket bingkisan yang akan disediakan.

"Jadi untuk penerimanya nanti kami selektif, untuk keluarga dhuafa yang benar-benar butuh," katanya.

Selanjutnya adalah program donasi atau Syiar Al Quran. Tujuan dari program ini, kata Asrul ingin membrantas buta huruf terutama huruf Al Qur'an.

"Siapapun yang ingin berdonasi, kami persilahkan. Satu paketnya sebesar Rp170 ribu untuk Al Qur'an dan Iqra. Untuk penyalurannya nanti di tepian kapuas dan masjid-masjid," jelasnya.