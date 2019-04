Buka Puasa Makan Sepuasnya, Hanya Rp 70 ribuan di Kapuas Palace

PONTIANAK - Untuk menyambut datangnya Bulan Suci Ramadan, Hotel Kapuas Palace Pontianak turut memeriahkannya dengan memberi berbagai promo makanan dan kamar yang menarik untuk para tamu. Selama Bulan Ramadan, Hotel Kapuas Palace menyediakan paket buka puasa yang dengan tema “Kemilau Ramadan”, Selasa (30/4/2019).

“Di bulan ramadan ini kami ingin memberikan yang terbaik untuk tamu-tamu kami, ada banyak macam sajian menu yang dapat dinikmati,” ujar Chef Hotel Kapuas Palace, Deden.

“Kemilau Ramadan” dikemas dengan menyajikan menu berbuka puasa all you can eat, yang pastinya akan memanjakan mata dan lidah para tamu yang telah berpuasa seharian penuh. Harganya pun yang sangat terjangkau, hanya Rp 72.345 per orang.

Hotel Kapuas Palace menyediakan berbagai macam desert dan gorengan yang banyak dijadikan makanan pembuka oleh masyarakat Pontianak. Kemudian menu utamanya adalah makanan dengan cita rasa nusantara.

Spesialnya di Kapuas Palace juga menyediakan Shabu-shabu makanan khas Jepang, yang belakangan ini sangat digemari oleh masyarakat Pontianak.

“Kita tampilkan shabu-shabu yang memang beda dengan kompetitor lain, supaya tamu lebih antusias datang kesini,” ucapnya.

Dan untuk promonya Kapuas Palace memberikan harga berbuka puasa yang super murah, untuk paket 2 orang hanya Rp 140 ribu dan untuk tamu 10 orang dapat gratis untuk 1 orang lagi.

Selain paket berbuka puasa Hotel Kapuas Palace juga memberikan promo kamar mulai Rp 388.000 per malam.(mia)