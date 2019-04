Bahas Cerai dari Anang Hermansyah dan Sebut Orang Ketiga, Ashanty: Aku Pasti Pisah

Sejak menikah 6 tahun lalu, Anang Hermansyah dan Ashanty bisa dibilang termasuk pasangan selebriti yang rumah tangganya selalu tampak harmonis.

Ashanty selaku ibu sambung bagi Aurel dan Azriel juga tampak memiliki hubungan yang dekat dengan keduanya.

Kehadiran dua buah hati, Arsy dan Arsya juga semakin membuat keluarga satu ini semakin ramai dan bahagia.

Tak hanya harmonis, hidup keluarga yang dijuluki ‘A6’ ini juga bergelimang harta, yang membuat Anang Hermansyah dan Ashanty seringkali menjadi sorotan publik.

Melansir dari grid.id, ketika ditanya apa rahasia agar hubungan dengan suami tetap harmonis, Ashanty pun mengatakan, "Ini sampai saat ini ya, kita nggak tahu suatu saat nanti, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sampai hari ini kita berpegang bahwa kita ini menikah bukan karena ‘wah ini banyak duit’ atau ‘wah ini apa’ itu semua nggak ada," ujar Ashanty.

"Kita menikah karena kita merasa nyaman. Selain berjodoh, kita juga merasa banyak kecocokan. Kita sudah melewati hidup yang pasti nggak selalu senang, tentu ada saatnya kita juga merasakan up and down juga," Ashanty menambahkan.

Namun, ditengah keharmonisannya, Ashanty turut mengungkapkan jika dirinya mungkin saja berpisah dari pasangan jika ada faktor yang menjadi pemicunya.

"Kalau ada orang lain aku pasti pisah, atau kalau mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga. Dua hal itu yang pasti membuat aku ya nggak mungkin kita pertahankan," ujar Ashanty blak-blakan.

Tetapi, wanita berusia 34 tahun ini mengaku akan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Anang Hermansyah, karena banyak faktor yang perlu diperhitungkan, salah satunya anak.

"Tapi kalau selain itu, banyak hal yang misalnya suami apa balik lagi, istri apa banyak yang terlalu sedih untuk kita korbankan anak-anak kita, dan apa yang sudah kita bina selama ini," pungkasnya.