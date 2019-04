Baru Melahirkan, Nikita Mirzani Pamer Kado Mewah Dari Keluarga Ruben Onsu

Nikita Mirzani merupakan seorang Aktris dan Model serta television personality berkebangsaan Indonesia.

Dia pertama kali bermain film sebagai figuran dalam Lihat Boleh, Pegang Jangan.

Nikita pertama kali memulai karier di Take Me Out Indonesia.

28 April 2019 menjadi hari bahagia Nikita Mirzani, pasalnya ia baru saja melahirkan bayi laki-laki.

Nikita Mirzani yang tidak pernah luput dari kontroversi ini, sempat berniat melangsungkan persalinan di Singapura.

Namun, atas saran Fitri Salhuteru sang sahabat ia akhirnya melahirkan di Jakarta.

DP rumah sakit di Singapura terancam hangus, tidak menjadi permasalahan besar untuknya.

Saat proses persalinan Nikita Mirzani pun tidak didampingi oleh Dipo Latief.

Niki justru ditemani oleh Fitri.

Tak henti-hentinya Niki mengucapkan terima kasih untuk sahabatnya, Fitri Salhuteru.