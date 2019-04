Stella Maris School Career Day, "Little Step to Achieve Your Dream"

PONTIANAK - Stella Maris School Pontianak gelar acara Career Day dengan mengangkat tema "Little Step to Achieve Your Dream" dan melaksanakan beberapa perlombaan serta Workshop profesi , sabtu (27/4/2019).

Ketua Panitia acara, Giovani Trixie S, mengatakan kegiatan ini merupakan open days pertama untuk Stella Maris School.

Adapun lomba yang diselenggarakan adalah Crawling Race, Leaser Maze, Coloring Competition.

Kemudian usai perlombaan diadakan workshop yang berkaitan dengan profesi, dan yang dihadirkan dalam worshop profesi adalah Chef, Dokter, guru, polisi, pemadam kebakaran, dsn dipuncak acara baru akan diumumkan pemenang lomba.

Di acara ini juga orsng -orsng yang didatangkan untuk mengisi Workshop adalah orang-orang yang memang menekuni bidang tersebut, seperti polisi dari Kapolresta Pontianak, dan Pemadam Kebakaran Panca Bhakti.

Tujuannya supaya anak-anak nanti mengenal profesi-profesi yang ada disekitar mereka

"Dari situ nanti mereka bisa melihat gimana polisi bekerja gimana sih pemadam kebakaran bekerja, juga akan tahu seperti apa profesi-profesi ini nantnya, dan jika jadi dokter berarti mereka sudah tau gimana sih meriksa orang," ujar Giovani Trixie S, di sela acara perlombaan.

Ia mengatakan bertepatan dengan kegiatan career day juga merupakan salah satu event tahunan , dan Kebetulan juga Stella Maris School Pontianak baru 1 tahun berdiri dan masuk tahun kedua berjalan.

"Kadi kita Open Day sekalian sih Makanya kita buat eventnya besar-besaran juga," imbuhnya.

