Praktisi Bisnis Tour and Traval Anthoniuns Thedy saat menghadiri kegiatan rakerda dan talk show menganai peluang dan tantangan bisnis travel agent di era digital yang berlangsung pada di Hotel Golden Tulip Pontianak, Sabtu (27/4/2019)/ MIA MONICA

Siap Bersaing Travel Agent Ikuti Perkembangan Era Digital

PONTIANAK - Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) melaksanakan rakerda dan talk show menganai peluang dan tantangan bisnis travel agent di era digital yang berlangsung pada Sabtu (27/4/2019) di Hotel Golden Tulip Pontianak.

Memasuki era digital, trend traveling sedikit demi sedikit ikut bergeser. Para pelancong yang sebelumnya memesan tiket hotel atau paket perjalanan melalui tour travel agent mulai beralih ke online travel agent yang lebih mudah dan praktis.

”Di jaman digital ini, jaman internet yang sudah semakin canggih orang mencari segala sesuatu itu di internet dan orang akses di internet melalui smartphone jadi bukan lagi melalui laptop, menjadi lebih kecil lagi,” ujar salah satu narasumber di rakerda ASITA Praktisi Bisnis Tour and Traval Anthoniuns Thedy.

Ia mengatakan hal ini sangat menarik, travel agent harus mengikuti jaman. Karena 90 persen orang mengakses internet menggunakan handphone.

“Kita harus masuk kesana, suka tidak suka, mau tidak mau, jaman berubah bisnis harus berubah, cara bisnisnya harus berubah, produknya bisa sama,” jelasnya.

Thedy melihat cara bisnis yang lama adalah satu persatu dan cara bisnis sekarang adalah bersama-sama, kolaborasi dan kerjasama, sehingga semua harus bersatu padu.

Menurutnya sekarang sudah tidak jaman lagi satu menguasai semuanya, melainkan sekarang adalah individu yang menguasai bersama. Sekarang tak hanya yang punya uang saja yang berhasil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat.

“Kalau kita menjadi travel agent tidak bisa di akses, tidak bisa di cari, tidak ada di dalam internet, kita tidak bisa,” ucapnya.

Thedy menyebutkan, ketika di internet pun harus bisa di akses dalam bentuk smart phone berbentuk aplikasi, segala-galanya harus mengikuti jaman.

“Untuk kedepannya adalah mungkin nanti, suatu hari akan tercipta yang lebih canggih dari pada smartphone sekarang, kemudian sekarang jamannya smartphone internet digital harus ada di smartphone, tidak bisa tawar menawar,” pungkasnya. (Mia Monica)