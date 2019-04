Narasumber dalam kegiatan Rakerda ASITA Kalbar tentang peluang dan tantangan bisnis travel agent di era digital, Ketua Umum DPP ASITA, N Rusmiati, Praktisi Bisnis Tour And Travel Anthonius Thedy, Dosen Politekniks Sahid Budi Setiawan dan Ketua DPD ASITA Kalbar sekaligus moderator Nugroho Henray, yang dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Pontianak, Sabtu (27/4/2019).

ASITA Manfaatkan Peluang di Era Digital

PONTIANAK - Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) melaksanakan rakerda dan talk show menganai peluang dan tantangan bisnis travel agent di era digital yang berlangsung pada Sabtu (27/4/2019) di Hotel Golden Tulip Pontianak.

Dengan peluang dan tantangan yang ada, Ketua Umum DPP ASITA, N Rusmiati mengatakan ASITA siap mengambil peluang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk mengoptimalkan potensi wisata Indonesia.

“Karena peluangnya banyak sekali untuk digital, jadi ASITA memang harus melek karena ini jaman now ya, jadi lebih banyak di gemari oleh kaum milenial. Kita harus mengakui memang inilah yang menjadikan pariwista itu berhasil,” ujar Rusmiati.

Baca: Kodim 1203 Ketapang Lakukan Komsos Melalui Olahraga Bersama

Baca: Lokasi Geografis dan Batas-batas Kabupaten Mempawah

Baca: Ini Nomor Telepon dan Alamat Polsek Pontianak Selatan

Ia menyebutkan dari DPP ASITA sudah menyiapkan Asita Online System.

“Soft launchingnya sudah diresmikan oleh Menteri pariwisisata, memang membuat sitem online itu tidak mudah, kita harus terus mengembangkan. Semoga di Agustus nanti perfect dan siap di luncurkan,” jelasnya.

Sebagai Ketua Umum ASITA yang membawahi 7000 travel agent di Indonesia dan mewakili ketua-ketua dari 34 provinsi, Rusmiati ingin semuanya dapat mengembangkan potensi yang ada di tiap daerah dengan melakukan hal yang kreatif dan inovatif agar dapat menarik wisatawan asing.

“Seperti Kalbar sangat dekat dengan kuala lumpur, kemudian banyak wisata alam yang menarik, batiknya khasnya juga bagus ini merupakan potensi yang harus dikembangkan dengan maksimal,” katanya.

Rusmiati juga sangat mengapresiasi rakerda ini. Karena menurutnya kagiatan ini mendandakan ASITA Kalbar sangat aktif dan komit dalam bekerja untuk memajukan wisata agar mendunia serta bermanfaat untuk anggotanya.

Dengan majunya pariwisata di Indonesia, dikatakannya dapat membantu kesejahteraan masyarakat.

Tak lupa dalam kesempatan kali ini Rusmiati mengucapkan terimakasih kepada Ketua DPD ASITA Kalbar, Nugroho karena acara rakerda berjalan dengan sukses, banyak tamu yang hadir.