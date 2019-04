Cityzen reporter

Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak

Rendi Fahrizal

Anniversary Sesco IKIP PGRI Pontianak Meriah

PONTIANAK - Anniversary Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris atau lebih familiar Smart English Student Community (SESCO) IKIP PGRI Pontianak berlangsung meriah.

Perayaan puncak dari kegiatan anniversary Sesco dilaksanakan di gedung KNPI Akcaya Pontianak Jumat Malam, 26 April 2019.

Ada banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Sesco sebelum perayaan malam puncak seperti lomba debat bahasa Inggris, lomba drama dan lomba menyanyi bahasa Inggris.

Sesco IKIP PGRI Pontianak juga membuka voting secara online untuk penganugerahan mahasiswa terbaik 2019, dosen favorit 2019 dan pengurus himpunan terfavorit 2019 yang telah diumumkan para pemenangnya pada acara puncak Jumat malam.

Tidak hanya itu, ada juga pertunjukan seni dan kebudayaan seperti, tari cidayu, penampilan sexsophone, akustik, juga ada pertunjukan seni bela diri silat oleh tapak suci dari anggota Sesco IKIP PGRI Pontianak dan kegiatan tersebut diakhiri dengan pemotongan kue anniversary oleh Ketua Prodi Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak.

Dengan bertemakan "SESCo is One (One Family, One Smile and One Togetherness) For Better Future" Sesco IKIP PGRI Pontianak berharap rasa kekeluargaan, saling memiliki dan rasa kebersamaan antara Sesco dan mahasiswa pendidikan Bahasa Inggris serta para dosen yang selama ini ada tetap terjaga.

"Sesco mengadakan lomba debat, drama dan menyanyi dalam bahasa Inggris dengan harapan agar mahasiswa pendidikan bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak terus mengasah kemampuan yang dimiliki dengan mengikuti perlombaan perlombaan yang kami adakan," Ujar Yeheskiel selaku ketua panitia

Sesco juga mengadakan malam penganugerahan untuk mahasiswa terbaik, dosen terfavorit dan pengurus himpunan terfavorit sebagai bentuk apresiasi atas apa yang telah didedikasikan oleh masing masing pemenang.

Sementara itu Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak Citra Kusumaningsih, M.Pd mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh Sesco dan berharap ditahun selanjutnya akan ada kejutan lagi dari Sesco.

"Saya selaku Kapro dan seluruh dosen pendidikan Bahasa Inggris mengapresiasi kegiatan ini, saya senang panitia pelaksana selalu bersemangat, berkerja keras sehingga acara pada malam hari ini berlangsung sangat meriah, semoga tahun depan ada kejutan lagi dari Sesco " Ujarnya

"Sesco sangat kreatif dalam mengemas acara pada malam hari ini, penampilan yang disuguhkan sungguh sangat menghibur, wajar saja malam hari ini Sesco viral dimedia sosial dan banjir pujian dari kami Mahasiswa Bahasa Inggris " ujar Rendi Fahrizal Mahasiswa Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak.