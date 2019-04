Perhimpunan Mahasiswa Yayasan Bumi Khatulistiwa akan Menggelar Talkshow Pendidikan 2019

PONTIANAK - Perhimpunan Mahasiswa Yayasan Bumi Khatulistiwa (PMYBK) menjadi himpunan bagi mahasiswa penerima program beasiswa S1 yang dinaungi oleh Yayasan Bumi Katulistiwa.

Keberadaannya bertujuan untuk melatih softskill dengan berorganisasi.

PMYBK juga memiliki berbagai program kerja, salah satunya adalah menyelenggarakan Talkshow Pendidikan.Program kerja ini merupakan Program Kerja Tahunan di Perhimpunan Mahasiswa Yayasan Bumi Khatulistiwa (PMYBK) periode 2018/2019.

Tema dari Talkshow Pendidikan 2019 yang akan kami selenggarakan adalah “Membangun Pendidikan Berkualitas dengan Budaya Literasi”.

Acara ini akan dilaksanakan pada hari Jum’at, 03 Mei 2019 Pukul 13.00 WIB di Aula Rumah Radakng.Talkshow ini terbuka untuk umum,baik siswa-siswi,mahasiswa,maupun dari masyarakat umum.

“Literacy is a bridge from misery to hope. It is a tool for daily life in modern society. It is a bulwark against poverty, and a building block of development, an essential complement to investments in roads, dams, clinics and factories. Literacy is a platform for democratization, and a vehicle for the promotion of cultural and national identity. Especially for girls and women, it is an agent of family health and nutrition. For everyone, everywhere, literacy is, along with education in general, a basic human right. Literacy is, finally, the road to human progress and the means through which every man, woman and child can realize his or her full potential,” Kofi Annan

“Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya menyadarkan pentingnya budaya literasi sebagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia,khususnya dikota Pontianak.” Ujar Shi Oi, Ketua Panitia Talkshow Pendidikan PMYBK 2019.

Lanjutnya, acara ini juga dilengkapi dengan lomba karya cipta puisi bagi pelajar SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat yang berdomisili di kota Pontianak dan sekitarnya.

Pendaftaran lomba dilaksanakan tanggal 4 April- 27 April 2019 dan pemenangnya akan diumumkan saat acara talkshow tersebut.

Untuk informasi lebih rinci maupun pendaftaran peserta Talkshow dapat langsung menghubungi contact person: Shi Oi(089690479914) atau Willson (087715456280).