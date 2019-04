Selebrasi para pemain AS Roma usai menciptakan gol.

Liga Italia: Head to Head AS Roma Vs Cagliari! Misi Serigala Ibu Kota Rebut Slot Liga Champions

AS Roma menjamu Cagliari di Stadio Olimpico pada giornata 34 Liga Italia atau Serie A musim 2018/2019, Sabtu (27/04/2019) pukul 23.00 WIB.

Laga ini sangat krusial bagi AS Roma untuk tetap menjaga jalur persaingan perebutan slot empat besar klasemen LIga Italia musim ini.

Jika tidak meraih kemenangan, AS Roma bisa saja tidak tampil di Liga Champions musim depan.

Saat ini AS Roma berada di peringkat enam dengan 55 poin hasil dari 33 laga.

Sementara itu, Cagliari berada di peringkat 10 dengan 40 poin hasil dari 33 laga.

Baca: Jadwal Liga Italia Pekan 34, Derby Inter Milan Vs Juventus! Enam Tim Buru Slot Liga Champions

Baca: Jadwal Liga Spanyol Jornada 35, Penentuan Gelar Barcelona! Real Madrid, Getafe, Sevilla & Valencia ?

Baca: Jadwal Liga Inggris Pekan 36, Rivalitas Liverpool & Man City! Big Match Man United Vs Chelsea

Pada laga kali ini, Daniele De Rossi tidak bisa bermain membela AS Roma karena masalah cedera.

Nicolo Zaniolo dan Bryan Cristante juga tidak bisa bermain karena terkena sanksi kartu merah.

Di kubu Cagliari, Paolo Farago harus absen untuk menjalani hukuman larangan bermain lantaran kartu merah.

Pertandingan ini merupakan pertemuan pertama antara pelatih AS Roma Claudio Ranieri dengan pelatih Cagliari Rolando Maran.