Head to Head Man United Vs Chelsea, Tuan Rumah Dibayangi Kekalahan Beruntun, Catatan Apik The Blues

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Empat kekalahan dari lima laga terakhir Manchester United diprediksi akan menjadi pengganjal skuat setan merah saat menjamu tim tamu Chelsea, Minggu (28/4/2019).

MU saat ini tengah terpuruk dengan rentetan hasil buruk dan dibayangi rapuhnya lini pertahanan dan blunder kiper David de Gea.

Manchester United Manchester City 0 : 2

Everton Manchester United 4 : 0

Barcelona Manchester United 3 : 0

Manchester United West Ham 2 : 1

Manchester United Barcelona 0 : 1

Sementara bagi sang tamu, Chelsea, rekor tiga kali menang dalam lima pertandingan terakhir menjadi modal bagus untuk meraih poin di Stadion Old Traford.

Chelsea Burnley 2 : 2