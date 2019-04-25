VIDEO: Seleksi Atletik Popda Nomor 1500 Meter

Seleksi ini diikuti sekitar 60 siswa baik SD, SMP dan SMA di Kota Pontianak. Seleksi digelar selama 2 hari.

Seleksi Atletik Popda Nomor 1500 Meter

PONTIANAK - Lomba lari 1500 meter juga digelar dalam seleksi tim Popda Pontianak cabang olahraga atletik di Stadion SSA Pontianak Kamis (25/4/2019).

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Seleksi ini diikuti sekitar 60 siswa baik SD, SMP dan SMA di Kota Pontianak. Seleksi digelar selama 2 hari.

Berikut suasana peserta lari 1500 meter seperti yang terekam dalam video di atas.

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atletik
POPDA
Stadion SSA
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Penulis: Zulkifli
Editor: Jamadin
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