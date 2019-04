Siapkan Wirausaha Muda Melalui Seminar Entrepreneur 2019 UBSI Pontianak

Citizen Reporter Media Relation, Anna

SINGKAWANG - BSI Entrepreneur Center (BEC) Pontianak akan kembali menggelar kegiatan Seminar Entrepreneur pada Jum’at, 26 April 2019 mendatang.

Kegiatan yang bertemakan Set Up Your Mind To Be a Young Entrepreneur akan diadakan di Aula Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Kota Pontianak. Sasaran peserta kali ini adalah mahasiswa/i UBSI Pontianak.

Koordinator BEC Pontianak, Nurmalasari, SE, MM mengatakan kegiatan ini bertujuan menjadikan mahasiswa memiliki jiwa sebagai pengusaha yang pantang menyerah, peduli, kreatif dan mandiri.

“Intinya melalu seminar ini BEC ingin memotivasi dan merubah mindset mahasiswa untuk tidak melulu mencari pekerjaan setelah lulus namun bisa berwirausaha dan menjadi pengusaha sukses,”tambahnya.

Pemateri Seminar Entrepreneur ini didatangkan langsung praktisi-praktisi, para pengusaha sukses di bidang entrepreneur. Dua pemateri yaitu Fakhrul, Owner Master Project juga Owner Otila Kebab, dan Manajer Program di Lembaga Future Leader Institute. Dan pemateri lainnya adalah Jumansah merupakan alumni UBSI Pontianak yang saat ini mempunyai dua perusahaan yaitu PT. Jiwa Properti Indah dan CV. Jiwa Putra Impian.

Diharapkan dari kegiatan ini banyak dari mahasiswa/i yang mulai terbuka pola pikirnya untuk ikut serta dan mencoba membuat sebuah perubahan bagi dirinya untuk memulai memiliki usaha sendiri dan merintis usahanya dari nol.