Mgr John Ha, Uskup Agung Emeritus Kuching: Kita Bersaudara Dalam Kristus yang Sudah Bangkit

SINGKAWANG - Selama 4 hari, mulai dari tanggal 22 – 25 April 2019, Uskup Agung Emeritus Kucing Sarawak Malaysia, Mgr. John Ha Tiong Hock, berkunjung ke Keuskupan Agung Pontianak.

Di hari pertama (Senin, 22/4/2019) setelah mengunjungi Seminari Pastor Bonus dan Gereja Katedral Pontianak, rombongan Uskup Emeritus John Ha disambut oleh Mgr. Agustinus Agus, Para Kuria Keuskupan, Pastor Paroki Katedral Pontianak dan beberapa pengurus Dewan Pastoral Paroki Katedral Pontianak dalam sebuah jamuan makan malam bersama di Susteran SFIC, Jalan AR. Hakim Pontianak.

Sebelum acara makan bersama dimulai, Uskup Emeritus John Ha menyampaikan secara singkat kesannya setelah mengunjungi STT Pastor Bonus dan Gereja Katedral Pontianak.

Dalam lawatannya ke kapel Seminari Sang Pamanih, Uskup Emeritus John Ha mengagumi adanya ornamen-ornamen bernuansa etnis yang sarat makna menghiasi hampir di setiap ruang gereja.

“Saya sangat kagumi itu sebagai wujud nyata penghargaan Gereja terhadap budaya”, Very good,” ujar Uskup Emeritus John Ha dengan bahasa Inggris.

Terkait gereja Katedral, Uskup Emeritus John Ha mengatakan: “saya melihat ini sangat luar biasa, gereja bisa berdiri megah di tengah-tengah kota,” ujarnya.

Dan malam ini, lanjutnya. “Saya sangat bahagia karena disambut begitu hangat oleh Bapak Uskup Agung Pontianak, dengan mengadakan makan malam bersama. Saya merasa benar, kita bersaudara dalam Kristus yang sudah bangkit. Thank you for all,” ujarnya lagi dalam bahasa Inggris.

Sementara itu, Uskup Agus mengucapkan selamat datang di Keuskupan Agung Pontianak, sekaligus mengenalkan Uskup Emeritus Kuching Serawak Malaysia, John Ha ini kepada para tamu yang hadir pada malam itu.

Uskup Agus juga berharap, makan malam bersama ini dapat benar-benar semakin menguatkan ikatan persaudaraan.

Suasana makan malam semakin terasa semarak dengan adanya hiburan musik yang dipersembahkan oleh Komsos KAP. Tambah lagi para pastor, suster, umat bahkan Uskup Agus pun ikut menyumbangkan suaranya untuk bernyanyi.

Lagu ‘baby blue yang dinyanyikan oleh Uskup Agus mendapat sambutan yang luar biasa dari rombongan dan tamu yang hadir. Sementara tiga orang Suster SFIC membawakan lagu berjudul : ‘to love Somebody’ yang juga mendapat mendapat aplaus. Pastor Jun membawakan lagu dalam bahasa tagalog, dan Pastor Alexius membawakan lagu dari albumnnya Ari Wibowo.

Tak terasa waktu bergerak terlalu cepat. Rombongan Uskup Emeritus John Ha mohon pamit untuk kembali ke penginapan. Sebelum pulang, ada sesi foto bersama.

Selanjutnya Uskup Emeritus John Ha bersama rombongannya memiliki jadwal kunjungan ke beberapa tempat di wilayah Keuskupan Agung Pontianak, seperti : seminari Pastor Bonus, Gereja Katedral, Monumen Khatulistiwa, Goa Maria Anjongan, Rumah Radakng, Gereja MRPD, serta beberapa tempat kuliner dan rekreasi lainnya yang ada di kota Pontianak.