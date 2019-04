Grand Mahkota Hotel Pontianak Alternatif Lokasi Berbuka di Bulan Suci Ramadan, Ada Menu Nusantara

Grand Mahkota Hotel Pontianak Alternatif Referensi Berbuka di Bulan Suci Ramadhan, Ada Menu Nusantara

PONTIANAK - Tidak terasa, seluruh umat muslim sebentar lagi akan menyambut bulan suci ramadhan.

Dengan kehangatan dalam menyambut bulan suci tersebut, banyak ibadah yang bisa kita lakukan untuk saling berbagi dalam kebersamaan.

Grand Mahkota Hotel sudah menyiapkan berbagai menu andalan yang bisa kamu nikmati bersama dengan sahabat, teman, skeluaraga dan juga pacar kamu hanya dengan Rp 80 ribu/net termasuk dalam all you can eat lho!.

Selain itu, kamu bisa merasakan spesial menu di hari Jumat, karena Grand Mahkota Hotel menyediakan bakar-bakaran alias BBQ dengan berbagai menu pilihan yang bisa kamu pilih sesuka hati, sepeti tersedia ayam bakar, bakso ikan, bakso ayam, dan sosis.

Chef Eksekutif, Pamadi Wira menyebutkan ada banyak icon menu yang menjadi pilihan dalam memanjakan lidah penggemar kuliner di tahun ini. Tidak hanya itu, masakan yang disajikan juga akan memanjakan lidah kamu karena diusung dari menu-menu tradisional dan khas nusantara.

"Kita kembali Kampanyekan menu dan mengusung Maslaah Nusantara yang memang menjadi pilihan yang sangat cocok dilidah masyarakat Kota Pontianak maupun dari luar Kota Pontianak," imbuhnya.

Kalian juga harus tau, chef Wira juga sudah berkeliling Nusantara untuk menikmati masakan khas setiap daerah. Kualitas dan harga juga sangat terjangkau, yuk tunggu apalagi. Ramadan, Grand Mahkota Hotel, solusinya. (Maudy)